Überraschungserfolge wie Black Myth: Wukong und Astro Bot konnten im vergangenen Jahr viele Spieler verzücken. Doch im nächsten Jahr soll es noch weitaus mehr Blockbuster geben: GTA VI, Death Stranding 2 und Metroid Prime 4 gehören derzeit zu den meisterwarteten Spielen. Ob Shooter oder RPG – es ist grundsätzlich für jeden Spieler etwas dabei. Dieser Artikel stellt die meisterwarteten Spiele im Jahr 2025 vor.

GTA VI ist nicht nur der meisterwartete Titel im Jahr 2025, sondern vielleicht der ganzen Dekade. Der Vorgänger, GTA V, hat sich weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft und prägte damit eine ganze Generation von Spielern. Doch das ist schon ganze 12 Jahre her. Zwischendurch lieferte Entwickler Rockstar noch das großartige Red Dead Redemption 2 ab. Im Jahr 2025 soll es endlich eine Fortsetzung zur GTA-Serie geben. Der erste Trailer deutet darauf hin, dass GTA VI eine Menge Social-Media-Satire bieten und soziale Netzwerke in das Gameplay selbst integrieren wird. Aber es sind vor allem die offene Spielwelt, die packende Story und die atemberaubende Grafik, die Fans derzeit so verzücken.

Death Stranding 2: On the Beach

Spieleentwickler Hideo Kojima liefert mit Death Stranding 2 die zweite Lieferantensimulation in einem düsteren Sci-Fi-Universum. Hollywood-Star Norman Reedus ist in der Rolle des Sam Bridges wieder mit von der Partie. Auf der Tokyo Game Show 2024 sagte Kojima noch, dass das Spiel erst zu 30 bis 40 Prozent fertig sei – es soll aber trotzdem im Jahr 2025 kommen. Death Stranding hat die Spielergemeinde wie kaum ein anderer Titel gespalten. Die einen lieben es, die anderen sind von der surrealen Spielwelt komplett überwältigt. Neu in dieser Fortsetzung ist ein Fotomodus, der ungewöhnlicherweise eine wichtige Rolle in der Geschichte einnehmen wird. Weitere Details sind bis heute noch kaum bekannt.

Metroid Prime 4: Beyond

2025 wird ein wenig das Jahr der Fortsetzungen, denn mit Metroid Prime 4: Beyond wartet der nächste Kracher von Nintendo in den Startlöchern. Der Titel wurde bereits im Jahr 2017 angekündigt, doch aufgrund zahlreicher Änderungen dauerte die Entwicklung am Ende dann fast 10 Jahre (obwohl es zwischenzeitlich sogar weitere Metroid-Spiele gab).

Nintendo selbst schweigt noch zu den konkreten Inhalten, da Metroid seinen Spielern seit jeher eine mysteriöse Welt zum Entdecken bieten möchte. Einziger Knackpunkt ist die Exklusivität: Das Spiel wird nur für die Nintendo Switch erscheinen, so wie man es von zahlreichen Nintendo-Titeln kennt. Zumindest gibt es die Konsole im Jahr 2025 zum Schnäppchenpreis.

Monster Hunter Wilds

Das nächste Monster Hunter-Spiel kombiniert das Beste aus den beiden letzten großen Titeln der Reihe, Monster Hunter World (2018) und Monster Hunter Rise (2021). Es bezaubert auch durch eine weitaus eindrucksvollere Grafik als noch der Vorgängertitel Rise, da jetzt die neue Konsolengeneration komplett ausgereizt werden soll. Besitzer einer Nintendo-Switch können dabei das Nachsehen haben und werden aller Voraussicht nach gar nicht erst bedient. Aber vielleicht steht ja bereits die Switch 2 in den Startlöchern. Ansonsten liefert Monster Hunter Wilds genau das, was die Fans erwarten: spannende Bosskämpfe mit Monstern, die den ganzen Bildschirm einnehmen.

Mafia: The Old Country

In ihren Anfängen galt die Mafia-Reihe als handlungsorientierte und lineare Alternative zu den Open-World-Spielen von Grand Theft Auto. Doch seit Mafia III aus dem Jahr 2016, das durchaus gemischte Kritiken erhielt, gab es keinen neuen Mafia-Teil mehr. The Old Country kehrt nun in die klassische Mafia-Ära des Sizilien um 1900 zurück.

Der Titel soll die Spieler auf die Ursprünge des organisierten Verbrechens zurückführen und den Aufstieg der Mafia durchleuchten. Hierbei möchte der Entwickler Hangar 13 vor allem auf Realismus setzen und Sizilien detailgetreu darstellen. Für Fans von GTA VI wird Mafia: The Old Country ganz sicher eine tolle Alternative sein.

Boderlands 4

Was ist eigentlich aus der einst so beliebten Borderlands-Serie geworden? Das Vorzeigespiel der ganzen Looter-Shooter-Branche hat mit dem letzten Titel und dem wenig erfolgreichen Film sogar eingefleischte Fans vergrault. Viele führten das auf den Ausstieg des ursprünglichen Entwicklers Gearbox zurück – dieser meldet sich nun wieder zurück. Viele Fans spielen Borderlands ausschließlich online. Aber das kann auch Gefahren mit sich bringen, da findige Hacker beispielsweise an die IP-Adresse eines Spielers gelangen können. Ein VPN mit sicherem Wireguard-Protokoll bietet dagegen effizienten Schutz, sodass man sich vollkommen sorglos auf das Spielgeschehen konzentrieren kann.

Avowed

Mit Avowed gibt es sogar ein heiß erwartetes Spiel, das nicht auf einer etablierten Reihe basiert. Der Entwickler von The Outer Worlds und Fallout: New Vegas meldet sich nämlich mit etwas ganz Neuem zurück. Avowed ist ein First-Person-Adventure, in dem nicht nur mit Pistolen, sondern auch mit Schwertern und Zaubersprüchen gekämpft wird.

Auf eine wirklich offene Welt verzichtet das Entwicklerstudio. Stattdessen gibt es riesige Zonen, die Spieler erkunden müssen. Avowed ist im Universum von Pillars of Eternity angesiedelt, aber man muss keines der Spiele dieser RPG-Reihe gespielt haben. Fans wissen dennoch, was einen erwartet – eine lebendige Fantasy-Welt mit einzigartigem Flair.

Doom: The Dark Ages

Doom ist zwar seit Jahrzehnten ein Vorzeigetitel des Shooter-Genres, doch lange Zeit lag die Serie ein wenig flach. Im Jahr 2016 gelang ihr dann ein sensationelles Comeback und mit Doom Eternal ein weiterer würdiger Nachfolger. Viele sprechen heute davon, dass Doom den klassischen Ego-Shooter in eine moderne Ära geführt hat.

The Dark Ages ist ein Prequel zum Spiel von 2016, das die klassische Ego-Shooter-Reihe so kraftvoll wiederbelebt hat. Im Vergleich zum Vorgänger Eternal scheint sich The Dark Ages mehr auf den Fernkampf zu konzentrieren. An Kettensägen und metallischem Soundtrack soll es trotzdem noch mangeln, Fans werden also voll und ganz auf ihre Kosten kommen.