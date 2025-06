Als der Bildschirm flackerte: Wie Game Two Kultstatus erreichte

Was 2016 als Nachfolger des legendären Game One begann, entwickelte sich schnell zum festen Termin für Gaming-Fans in ganz Deutschland. Game Two, produziert von Rocket Beans Entertainment, wurde mit witzigen Beiträgen, tiefgründigen Spielanalysen und einem unverkennbaren Stil zum Aushängeschild des deutschen Gaming-Journalismus. Woche für Woche holte die Sendung das Beste aus der Spielewelt ins Wohnzimmer – oft mit einem Augenzwinkern, aber immer mit Substanz.

Ursprünglich unter dem Dach des Funk-Netzwerks von ARD und ZDF gestartet, wechselte die Show später zu ZDFneo – ein seltener Schritt für ein Gaming-Format im linearen Fernsehen. Trotz steigender Relevanz blieb die Finanzierung stets fragil, denn die Produktionsverträge waren jährlich befristet. Dass Game Two nun nach Folge 382 im Juli 2025 endet, wirkt auf viele Fans wie ein Schock, hatte sich aber laut Branchenbeobachtern schon abgezeichnet. ZDF will sich stärker auf fiktionale Inhalte konzentrieren – Gaming hat da scheinbar keinen Platz mehr.

Zukunft von Game Two: Rocket Beans setzt auf Neustart mit Midflight

Doch ganz so leise verabschiedet sich das Format nicht. Bei Rocket Beans Entertainment herrscht Aufbruchsstimmung. Die interne Produktionsabteilung wurde jüngst in Midflight umbenannt – ein Zeichen dafür, dass man nicht am Boden bleiben will. Geschäftsführer Arno Heinisch hatte bereits im Januar betont, dass die Reise von Game Two weitergehen solle – wenn auch an anderer Stelle.

Hinter den Kulissen laufen derzeit Gespräche über neue Plattformen und Partner. Denkbar ist eine Rückkehr zu rein digitalen Formaten – YouTube, Twitch oder auch VoD-Anbieter rücken in den Fokus. Brancheninsider sehen gute Chancen: Das Format genießt nicht nur in der Szene hohes Ansehen, sondern hat über Jahre eine loyale Community aufgebaut, die für ihre Lieblingsshow auch neue Wege gehen würde. Mit dem Ende bei ZDFneo könnte somit der Beginn einer unabhängigen Game-Two-Ära eingeläutet werden – kreativer, flexibler und direkter am Puls der Gaming-Kultur.