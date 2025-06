QD-OLED-Panel

Stell Dir einen Bildschirm vor, der so lebendig und hell ist, dass es wirkt, als würdest Du durch ein Fenster blicken – nicht auf einen Monitor. QD-OLED kombiniert die tiefen Schwarztöne und kräftigen Farben von OLED mit der brillanten Helligkeit und Reinheit von Quantum Dots. Das Ergebnis: ein beeindruckend realistisches Bild, das auch in hellen Räumen perfekt zur Geltung kommt. So echt, dass Du vergisst, dass Du auf einen Bildschirm schaust.