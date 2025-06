Wer auf der Suche nach einem ultrawide Gaming-Monitor ist, der sowohl optisch als auch technisch neue Maßstäbe setzt, kommt am AGON PRO AG346UCD kaum vorbei. Das neueste Modell aus AOCs AGON PRO-Serie kombiniert ein beeindruckendes QD-OLED-Panel mit aktueller Gaming-Technologie und richtet sich an ambitionierte Gamer, Streamer und Content Creator gleichermaßen. Im heutigen Review schauen wir uns an, was der 34-Zöller in der Praxis leistet, welche Spiele besonders profitieren und warum es sich lohnt ein Blick auf unser aktuelles Gewinnspiel zu werfen, bei dem wir ein Exemplar verlosen.

AOC und die AGON PRO Serie AOC gehört weltweit zu den führenden Marken für Gaming-Monitore und hat mit der AGON PRO-Serie gezielt anspruchsvolle Gamer im Visier. Bereits Vorgänger wie der AG344UXM konnten durch starke HDR-Leistung, hohe Auflösung und stabile Performance punkten. Mit dem AG346UCD geht man nun noch einen Schritt weiter: mehr Immersion durch Curved QD-OLED, mehr Farbtiefe, mehr Geschwindigkeit. Die AGON PRO-Serie steht für High-End-Gaming-Monitore, die nicht nur technisch auf dem neuesten Stand sind, sondern auch durch Design und Ausstattung überzeugen. Dabei legt AOC großen Wert auf eine optimale Kombination aus Leistung, Ergonomie und Features, die professionelle Gamer und Content Creator gleichermaßen anspricht. Wir haben schon viele Monitore von AOC getestet und sind grundsätzlich mehr als zufrieden mit den Produkten, vor allem mit der AGON Reihe.

Technik, die begeistert: QD-OLED, WQHD, 175 Hz

Das Herzstück des AG346UCD ist das 34-Zoll große, gewölbte QD-OLED-Panel mit 1800R-Krümmung. Es liefert eine WQHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln im 21:9-Format – optimal für immersives Gaming und produktives Multitasking. Die QD-OLED-Technologie verbindet die Stärken von OLED (perfektes Schwarz, extrem schnelle Reaktionszeiten) mit Quantum-Dot-Farbverstärkung. Das Ergebnis: ein Kontrastverhältnis und eine Farbintensität, die selbst high-end IPS-Displays alt aussehen lassen. Das bedeutet nicht nur kräftigere, lebendigere Farben, sondern auch eine präzise Darstellung von Farbnuancen, die gerade bei hochwertigen Spielen und kreativen Anwendungen von großem Vorteil sind. Damit eignet sich der Monitor nicht nur fürs Gaming, sondern auch hervorragend für Foto- und Videobearbeitung sowie Streaming.

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 175 Hz und einer Reaktionszeit von nur 0,03 ms (GtG) richtet sich der Monitor klar an Performance-orientierte Spieler. Diese extrem kurzen Reaktionszeiten reduzieren Bewegungsunschärfe deutlich und geben besonders bei schnellen Spielen wie Shootern oder Rennspielen einen spürbaren Vorteil. Dank AdaptiveSync läuft das Bild auch bei schnellen Bewegungen flüssig und ohne Tearing. Das sorgt für eine insgesamt sehr ruhige und augenschonende Darstellung.

Der HDR True Black 400 Standard sorgt für beeindruckende Schwarzwerte und lebensechte Kontraste in dunklen Spielszenen. Im Vergleich zu herkömmlichen HDR-Monitoren mit LCD-Backlight zeigt das QD-OLED-Panel echte Tiefen, was besonders in dunklen Bereichen ohne Lichtauswaschungen überzeugt. Das ist gerade bei atmosphärischen Games oder Filmen ein großer Pluspunkt.

Design, Ergonomie und Anschlüsse

Optisch bleibt AOC seiner Gaming-Linie treu: Der AGON PRO AG346UCD kommt im kantigen, futuristischen Look mit dezentem, aber anpassbarem RGB-Light-FX auf der Rückseite. Das RGB-Light-FX lässt sich in der Farbwahl und den Effekten an die eigene Gaming-Setup-Stimmung anpassen und kann per Software synchronisiert werden, etwa mit Tastaturen oder Mäusen anderer Hersteller.

Das ergonomische Design erlaubt eine Höhenverstellung um 130 mm sowie Neigungs- und Schwenkfunktionen – wichtig für lange Sessions am Schreibtisch. Die Möglichkeit, den Monitor flexibel an die Sitzhaltung und Blickhöhe anzupassen, trägt zu einem ergonomisch gesunden Arbeiten und Zocken bei. Gerade bei großen Curved-Monitoren ist das keine Selbstverständlichkeit.

An Anschlüssen mangelt es ebenfalls nicht: Zwei HDMI 2.0-Ports, ein DisplayPort 1.4 sowie ein praktischer USB-Hub mit drei USB 3.2 Gen 1-Anschlüssen und einem Kopfhörerausgang (3,5 mm) sorgen für maximale Konnektivität. Der USB-Hub ist ideal, um Peripheriegeräte wie Headsets, Tastaturen oder Gamecontroller direkt anzuschließen und so den Kabelsalat am PC zu reduzieren.

Zusätzlich sind 8-Watt-Stereolautsprecher verbaut, die zwar kein Soundsystem ersetzen, aber für Alltag und Office allemal ausreichen. Für Gamer, die keine externe Soundlösung anschließen wollen, bieten die Lautsprecher eine ordentliche Klangqualität mit klaren Höhen und überraschend vollem Klangbild.

So spielt sich's auf dem AG346UCD Für unseren Test haben wir den AGON PRO AG346UCD mit einigen grafisch anspruchsvollsten Titeln konfrontiert: Cyberpunk 2077 (Ray Tracing Overdrive), Horizon Forbidden West (PC), Hellblade II und Starfield. Alle Spiele liefen in nativer WQHD-Auflösung und konnten ihre atmosphärische Stärke auf dem QD-OLED-Panel voll ausspielen. Besonders beeindruckt hat uns Cyberpunk 2077 mit aktiviertem HDR: Die Lichter der Night City flackern realistisch im tiefen Schwarz des OLEDs, Regen reflektiert plastisch auf dem Asphalt. Die Darstellung von Lichteffekten und Reflexionen wirkt authentisch und trägt stark zur immersiven Atmosphäre bei. Auch Starfield profitiert stark vom 21:9-Format – der Blick aus dem Cockpit ins Weltall wirkt spektakulär und erzeugt ein Gefühl von Weite, das auf klassischen 16:9-Monitoren einfach nicht so eindrucksvoll ist. Die butterweiche Bildwiedergabe mit 175 Hz fiel vor allem bei schnellen Shootouts in Hellblade II positiv auf. Die präzise Bewegungsverfolgung macht das Gameplay deutlich flüssiger, und auch bei hektischen Szenen entsteht kein störendes Ghosting oder Schlierenbildung. So sind selbst kompetitive Spieler gut bedient. Auch beim Multitasking (Streaming, Discord, Browsing) zeigte der Monitor keinerlei Schwächen. Das breite Format erlaubt es, mehrere Fenster gleichzeitig offen zu haben, ohne dass die Übersicht verloren geht. Für Streamer, die gleichzeitig spielen, chatten und ihre Overlays steuern, ist das ein klarer Vorteil.

Preis: OLED-Luxus für weniger als gedacht

Ursprünglich mit einer UVP von 839 Euro gestartet, ist der AGON PRO AG346UCD mittlerweile schon für Preise ab 619,00 Euro im Handel erhältlich. Ein bemerkenswert guter Preis für einen Monitor mit diesen Leistungswerten. Gerade angesichts der OLED-Technologie und der hochwertigen Verarbeitung bietet der Screen hier ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gamers.de Gewinnspiel

Wer sein Glück versuchen will, kann derzeit bei unserem offiziellen Gewinnspiel teilnehmen und den Monitor mit etwas Glück kostenlos gewinnen – alle Infos dazu gibt’s HIER. Das Gewinnspiel richtet sich vor allem an Gamer und Technikfans, die auf der Suche nach einem hochwertigen Ultrawide-Monitor sind.

Fazit

Der AGON PRO AG346UCD überzeugt auf ganzer Linie: brillante Bildqualität dank QD-OLED, butterweiche Performance mit 175 Hz, starke Ergonomie und clevere Features wie RGB-Light-FX und USB-Hub. In Spielen entfaltet das 21:9-Format in Kombination mit echtem Schwarz und HDR eine ungeahnte Immersion. Kleine Abzüge gibt’s lediglich beim Preisniveau im Vergleich zu klassischen LED-Displays – aber für OLED-Verhältnisse ist der Monitor äußerst fair bepreist.