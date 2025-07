Die Steam-Demo der actiongeladenen Flugsimulation G-Rebels ist live! Anlässlich des Steam-Events Games Forged in Germany laden Entwickler Reakktor Studios und Publisher Senatis zum offenen Testflug ein. Damit ist G-Rebels zum ersten Mal für alle interessierten Spieler verfügbar.

Die Demo gibt einen Vorgeschmack auf das Gameplay und bietet unter anderem eine Einführung in die Grundlagen der Skyblades, ausgewählte Missionen in der Cyberpunk-Metropole Daevos und ein verstecktes Straßenrennen, für das sich Spieler qualifizieren können.

Noch mehr Eindrücke von G-Rebels gibt es auf der Gamescom! Auf Besucher der Messe warten noch nie gezeigte Gebiete der weitläufigen Open World sowie brandneue Missionen. Vor Ort steht außerdem Martin Schwiezer (Gründer und Creative Director) auf Anfrage für Interviews zu ausgewählten Zeiten am Mittwoch und Donnerstag bereit.

Erste Steam-Demo für die Action-Flugsimulation G-Rebels veröffentlicht! Frankfurt/Hannover, 25. Juli 2025 | Der erste Testflug von G-Rebels mit ausgewählten Spielern war ein voller Erfolg – jetzt folgt der nächste Schritt: Anlässlich des Steam-Events Games Forged in Germany haben der detsche Indie-Entwickler Reakktor Studios und Publisher Senatis eine deutlich umfangreichere Demo-Version der Luftkampf-Simulation veröffentlicht. Ab sofort können Spieler die Demo auf Steam herunterladen, sich in riskante Missionen in luftiger Höhe stürzen und die eindrucksvolle Metropole Daevos direkt aus dem Cockpit heraus erkunden. Als geistiger Nachfolger des PS1-Klassikers G-Police setzt G-Rebels auf rasante Luftkämpfe und eine dystopische Atmosphäre.