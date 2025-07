Electronic Arts startet heute in die zweite Saison mit Inhalten für EA SPORTS F1 25. Diese Season, die vom 23. Juli bis zum 16. September läuft, bietet neue Herausforderungen und Belohnungen, die von der aktuellen Action auf der Rennstrecke inspiriert sind. Das Spiel wird im Laufe des Jahres verschiedene Seasons mit Inhalten liefern, die mit spannenden Rennmomenten und Gameplay-Erlebnissen gefüllt sind, die von den sich entwickelnden Storylines des 2025 Grids* geprägt sind.



Saison 2 lädt Fans dazu ein, zwei der meistdiskutierten Sprint-Momente noch einmal zu erleben – Lewis Hamiltons ersten Sieg in Ferrari-Rot beim Großen Preis von China und Kimi Antonellis verpatzte Pole-Position in Miami – und gibt den Fans die Möglichkeit, den Ausgang dieser Szenarien noch einmal zu erleben oder neu zu schreiben. Der bei den Fans beliebte Eliminations-Modus kehrt ebenfalls für eine begrenzte Zeit zurück, bei dem dieses Mal auch F1-Autos enthalten sind. Dieser Multiplayer-Modus, bei dem der letztplatzierte Fahrer alle 25 Sekunden ausscheidet, ist ein harter Test für Geschwindigkeit und Überleben. Für die besten Fahrer gibt es wöchentliche Belohnungen.

Um die sich entwickelnde Wettbewerbslandschaft des Sports widerzuspiegeln, veröffentlicht F1 25 das erste Driver-Rating-Update des Jahres als Teil von Season 2, wobei in jeder kommenden Saison die Bewertungen aktualisiert werden. Das Update, das am 24. Juli veröffentlicht wird, berücksichtigt die jüngsten Leistungen, historische Daten aus der realen Welt und Erkenntnisse eines Expertengremiums. Die aufstrebenden Stars Oscar Piastri, Isack Hadjar und Kimi Antonelli haben mit den größten Sprung in ihrem Rating gemacht. Die Änderungen bei Max Verstappen, Carlos Sainz und Yuki Tsunoda spiegeln die wechselnde Dynamik an der Spitze und im Mittelfeld wider. Die vollständige Rangliste der Driver Ratings gibt es hier