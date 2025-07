Von riesigen Publikumsmessen über kreative Indie-Festivals bis hin zu Entwicklerkonferenzen mit internationalem Renommee: 2025 und 2026 kommen für Gaming-Fans mit dem einen oder anderen Highlight. Zwischen Cosplay, eSports und Veröffentlichungen von Videospielen ist Gaming längst mehr als nur ein reiner Zeitvertreib – es hat sich zu einem kulturellen und technologischen Phänomen mit gesellschaftlicher Relevanz entwickelt.

Gamescom 2025: Europas größtes Gaming-Festival

Gaming in Deutschland funktioniert nicht ohne die Gamescom. Die Messe zählt als eines der, wenn nicht sogar als das größte Gaming-Event der Welt. Allein 2024 zog die Messe über 300.000 Besucher aus über 120 verschiedenen Ländern an, was ihren Status als eines der weltweit bedeutendsten Events der Gaming-Branche eindrucksvoll untermauerte. Auch für dieses Jahr wird mit einer ähnlichen Resonanz gerechnet.

Die Gamescom 2025 findet dieses Jahr zwischen dem 20. und 24. August in der altbewährten Koelnmesse statt und verspricht einmal mehr, als duale Publikums- und Fachmesse Gaming-Fans und Branchenbesucher auf den neuesten Stand zu bringen. Als Höhepunkt gilt auch dieses Jahr wieder die traditionelle Opening Night (19. August), ein Livestream-Event mit Weltpremieren, das am Vorabend der Messe stattfindet. 2024 erzielte die zweistündige Show über 40 Millionen Video-Views und erreichte damit doppelt so viele Zuschauer online wie im Vorjahr.

Aber auch abseits davon hat die Messe vieles zu bieten und präsentiert technische Neuerungen, die nicht nur Gaming, sondern auch die digitale Spielewelt im Ganzen betreffen. Mit Fokus auf Gamification, User Experience und technischer Innovation holen sich so auch viele Online-Casinos Inspirationen von den neuesten Trends der Gaming-Welt. Sucht man auf interaktiven Online-Plattformen beispielsweise das beste Online Casino Deutschland 2025, wird eines klar: Gaming und digitale Plattformen gehen schon lange Hand in Hand. Mit intuitiven Interfaces und hohen Performance-Standards werden hier Maßstäbe gesetzt, die auch in der Entwicklung moderner Games und Event-Erlebnisse spürbar werden.

Devcom 2025: Die Entwicklerkonferenz in Köln

Mit einem Fokus auf Entwickler, Publisher und Branchenexperten ist die Devcom 2025 wohl die führende Spieleentwicklerkonferenz in Europa. Sie findet dieses Jahr direkt vor der Gamescom vom 17. bis 19. August 2025 im Kongresszentrum der Koelnmesse statt. Die Devcom bildet so den Auftakt der Gamescom-Woche und gilt als Pflichttermin für die Fachwelt.

Erwartet werden dieses Jahr über 5000 Entwickler aus über 80 Ländern, die an der Konferenz teilnehmen. Auf dem Programm stehen über 200 Vorträge mit mehr als 350 Speakern sowie Panels und Workshops, die von technischen Talks über Game Design und Business-Strategien bis hin zu Networking-Events alles abdecken.

Die Devcom verspricht für alle Interessierten etwas zu bieten. Mit einer Expo-Area mit Indie-Ausstellung, Roundtables für den intensiven Fachaustausch, Networking-Möglichkeiten wie Business-Matchmaking sowie abendlichen Get-together-Partys. Egal ob Indie-Entwickler, AAA-Studio oder Dienstleister – die Möglichkeiten, Wissen zu teilen, Partnerschaften anzubahnen und Inspiration für kommende Projekte zu sammeln, sind hier gegeben.

CAGGTUS Leipzig 2026: Das Community-Event für Gamer

Nachdem die diesjährige CAGGTUS Leipzig bereits im April mit knapp 20.000 Besuchern über die Bühne ging und große Anklang fand, liegt der Fokus bereits auf dem für das nächste Jahr fixierten Event: der CAGGTUS Leipzig 2026.

Auch für das kommende Jahr bleibt die Leipziger Messe der Veranstaltungsort. Vom 17. bis 19. April 2026 verspricht das Community-Festival und die zugleich größte LAN-Party im deutschsprachigen Raum, Gaming-Fans von jung bis alt mit Bühnenshows, Cosplay-Wettbewerben, Indie-Games, Streaming-Zonen sowie Hands-on-Ständen für aktuelle Spiele zu begeistern.

CAGGTUS 2026 wird nicht nur ein Wiedersehen mit bekannten Formaten wie Indie Ground, Cosplay Catwalk und Creator Stage, sondern auch neue Elemente bieten, um die Verbindung zwischen Online-Community und Live-Event weiter zu stärken. Die Veranstaltung gilt mittlerweile als Pflichttermin für Fans, die Gaming nicht nur konsumieren, sondern gemeinsam erleben und gestalten wollen.

Weitere große Gaming-Veranstaltungen in Deutschland

Neben Gamescom, CAGGTUS und Devcom gibt es eine Reihe weiterer Events und Konferenzen, die für wahre Gaming-Fans ein Muss sind: