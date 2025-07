Twilight Syndicate Out Now on Steam A Thrilling Detective Adventure Game São Lourenço, Brasilien – 28. Juli 2025 –

Der unabhängige Spieleentwickler und Publisher Game Nacional hat bekannt gegeben, dass Twilight Syndicate, ein spannendes Detektiv-Adventure, ab sofort kostenlos auf Steam verfügbar ist. Versionen für Xbox und Nintendo Switch sind für die kommenden Monate geplant. Twilight Syndicate ist ein fesselndes Spiel, in dem die Spieler in die Rolle eines Interpol-Neulings schlüpfen, der weltweit auf der Jagd nach schwer fassbaren Kriminellen ist. Ausgehend von einem einzigen Hinweis gilt es, Orte zu untersuchen, Beweise zu sammeln und Zusammenhänge herzustellen, um die Zielpersonen aufzuspüren. Im Laufe der Ermittlungen decken die Spieler die Geheimnisse rund um das Twilight Syndicate auf – eine mysteriöse Gruppe, die mit legendären Raubzügen in Verbindung steht. Das Spiel bietet einen Kampagnenmodus, in dem die Spieler verschiedene Fälle lösen und dabei die Hintergründe des Syndikats aufdecken. Jeder Fall beginnt mit einem Hinweis, der zu einem neuen Ort führt. Dort können die Spieler mit NPCs interagieren, versteckte Details entdecken und Rätsel lösen, um voranzukommen. Das Gameplay fördert sorgfältige Ermittlungsarbeit und logisches Denken. Erkundung, Schlussfolgerung und bedeutungsvolle Entscheidungen stehen im Mittelpunkt von Twilight Syndicate. Jede Entscheidung hat Einfluss auf den Verlauf der Ermittlungen und erhöht den Druck, je näher die Spieler dem rätselhaften Antagonisten namens „The Gentleman“ kommen. Das immersive Design sorgt dafür, dass die Spieler sowohl von der Detektivarbeit als auch von der übergreifenden Geschichte in den Bann gezogen werden. Features: Spiele als Interpol-Neuling auf einer globalen Mission

Beginne Ermittlungen mit nur einem einzigen Hinweis

Erkunde Orte, sammle Beweise und löse Rätsel

Interagiere mit NPCs, um neue Hinweise zu entdecken

Enthülle das Geheimnis des Twilight Syndicate

Triff Entscheidungen mit Einfluss auf den Spielverlauf

Jage den schwer fassbaren Gegenspieler „The Gentleman“

Erlebe einen kampagnenbasierten Spielmodus, der auf Logik und Entdeckung setzt Über Game Nacional

Game Nacional ist auf die Entwicklung, Portierung und Veröffentlichung einzigartiger Indie-Spiele spezialisiert – insbesondere von brasilianischen Entwicklerinnen und Entwicklern – für die Nintendo Switch™. Der Fokus liegt dabei auf unterhaltsamen und fesselnden Spielerlebnissen, die über den Nintendo eShop angeboten werden. KI HINWEIS: mit Chatgbt übersetzt