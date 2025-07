Auerbach, 29. Juli 2025 – Auf der CES 2025 wurde das neue Gaming-Gear erstmals vorgestellt, jetzt kommen die mechanische Gaming-Tastatur CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL und die beiden Mauspads GP6 und GP7 am 29. Juli 2025 in den Handel. Die Erfahrung aus Jahrzehnten in Sachen Tastatur, Switches und E-Sport werden in den neuen Produkten vereint. CHERRY XTRFY MX8.3 TKL – Mechanische Hot-Swap-Tastatur mit Dreifach-Verbindungsmodus Eine hochwertige Gasket-Konstruktion in einem robusten Aluminiumgehäuse und eine kabellose Abtastrate von 4000 Hz und sogar 8000 Hz über Kabel unterstreichen die Verarbeitungsqualität und die Reaktionsgeschwindigkeit der MX 8.3 TKL Wireless. Mit bis zu acht Abfragen pro Millisekunde an den Computer gewährleistet sie ultraschnelle Reaktionen für wettbewerbsfähiges Spielen. Die Tastatur kann auf drei verschiedene Arten betrieben werden: über Kabel, einen 2,4-GHz-Funkdongle oder Bluetooth® für bis zu drei gleichzeitig gekoppelte Geräte. Die CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL ist im beliebten und kompakten Tenkeyless-Format erhältlich, das Spieler:innen mehr Platz für ihre Maus und große, komfortable Mauspads wie das GP6 und GP7 bietet. Dank der mehrschichtigen Innenpolsterung wird ein besonders sanftes Tippgefühl ohne unerwünschte Vibrationen erreicht. Der bewährte mechanische Tastaturschalter von CHERRY ist jetzt noch besser geworden: CHERRY MX2A ist eine Weiterentwicklung des CHERRY MX, der weltweit in mehr als 60 Millionen Tastaturen zum Einsatz kommt. Mit präzise aufgetragenem Premium-Schmiermittel und einem neuen innovativen Federn-Design bietet der MX2A eine sanftere Betätigung, verbesserte Akustik und eine Lebensdauer von 100 Millionen Tastenanschlägen. Und wenn Spieler:innen verschiedene Schaltercharakteristiken ausprobieren möchten, um das perfekte Anschlaggefühl zu finden, lassen sich die Schalter im laufenden Betrieb austauschen – ganz ohne Löten. Der intuitive Drehknopf und das Display erleichtern die Einstellung der RGB-Beleuchtung, den Zugriff auf die Mediensteuerung und das nahtlose Umschalten zwischen Verbindungsmodi oder gekoppelten Geräten. Das Display zeigt außerdem den Akkustatus und die Tippgeschwindigkeit (APM) an und bietet drei anpassbare Profile für personalisierte Einstellungen. Die CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL kommt am 29.07.2025 für eine UVP von 299,- Euro in den Handel. CHERRY XTRFY GP6 – Superglattes Präzisions-Mauspad & CHERRY XTRFY GP7 – Mauspad mit Graphen-Gewebe Die neuen Mauspads GP6 und GP7 von CHERRY XTRFY sind die perfekte Kombination mit der CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL, wobei das GP7 mit robustem Graphen angereichert ist. Graphen ist 200-mal stärker als Stahl und bietet dennoch eine äußerst glatte, dichte Oberfläche mit extremer Verschleißfestigkeit. Beide Mauspads wurden entwickelt, um Gamern zu helfen, ihr Spiel zu verbessern. Sie verfügen über neue, einzigartige Stoffoberflächen und eine extra weiche Gummibasis, die sowohl den Komfort als auch die Präzision verbessert. Sie bieten hohe Geschwindigkeit bei leichtem Druck und erhöhen den Widerstand bei stärkerem Druck, wodurch sie eine bessere Kontrolle bei Mikrobewegungen und den Spieler:innen eine höhere Genauigkeit ermöglichen. Das GP6 und GP7 wird in der Größe L (460 x 400 x 4 mm) erhältlich sein. Die Kosten für das GP6 liegen bei UVP 29,- Euro, das GP7 bei UVP 39,- Euro. Beide Modelle sind ab dem 29. Juli im Handel zu haben. Weitere Informationen zu den Produkten von CHERRY XTRFY unter: https://www.cherry.de/de-de und www.cherryxtrfy.com