D*Fuzed für den Game Boy Color – Jetzt erhältlich! Der Retro-Publisher und Entwickler Incube8 Games gibt bekannt, dass D*Fuzed für den Nintendo Game Boy Color jetzt sowohl als physisches Modul als auch im digitalen Format erhältlich ist.. Spielinformationen

Der arme Deef, ein Roboter zur Bombenentschärfung, wird widerwillig in ein Abenteuer hineingezogen, um seine Freunde zu retten. Ein finsterer Endgegner ist aufgetaucht und stürzt das einst friedliche Land ins Chaos. Deef muss seine Freunde retten, Bomben entschärfen und gefährlichen Hindernissen ausweichen, während er sich Raum für Raum dem explosiven Finale nähert. D*Fuzed ist ein rundenbasiertes Logik-Puzzlespiel, bei dem ein einziger falscher Zug dein letzter sein könnte. Entschärfe Bomben, um deinen Akku wieder aufzuladen, vermeide Explosionen und achte auf zahlreiche Gefahren entlang des Weges! D*Fuzed gehört zu den wenigen Spielen mit vollständiger Sprachausgabe in der Zwischensequenz – und bietet sogar Game-Boy-Drucker-Unterstützung für deinen Highscore! Übernahme der IP und Übergabe der Entwicklung

Ursprünglich von Asobitech entwickelt, hatte D*Fuzed in den letzten zwei Jahren mit erheblichen Verzögerungen zu kämpfen. Im Jahr 2024 übernahm Incube8 Games die Rechte an dem Titel, um die Entwicklung abzuschließen und eine Veröffentlichung sicherzustellen. Ein neues Team wurde zusammengestellt, um das Projekt fertigzustellen – mit kontinuierlichem Input von Asobitechs Quang, der als Berater eingebunden blieb, um sicherzustellen, dass das finale Spiel seiner ursprünglichen kreativen Vision treu bleibt. Das neue Entwicklerteam bestand u. a. aus Fran Matsusaka, dem Entwickler von Wing Warriors (Game Boy Color), der die Leitung übernahm. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung auf mobilen Plattformen, PlayStation 4, Nintendo Switch und VR brachte Fran eine einzigartige Mischung aus Retro-Leidenschaft und technischer Expertise in das Projekt ein. Unterstützt wurde er von Eric Mack, Chefredakteur des GB Studio Magazine und Produzent/Projektmanager von Cosmic Climb (Nike/Game Boy Color, 2024). Eric übernahm das Projektmanagement und trug zur Feinschliff-Phase des Game-Designs bei. Dank dieser gelungenen Zusammenarbeit konnte Incube8 Games das Gameplay-Erlebnis optimieren – zur Freude von Retro-Gaming-Fans auf der ganzen Welt. Game trailer: Standard Edition ($49.99) • Versiegelte Verpackung

• Transparente schwarze Cartridge

• Transparente Cartridge-Schutzhülle

• Anleitungsheft

• D*Fuzed-Stickerbogen

• Siebdruck-Leiterplatte mit Artwork auf der Rückseite Collector’s Edition ($69.99) • Spielverpackung mit alternativer Farbgestaltung

• SNES-violette Cartridge

• Transparente Cartridge-Schutzhülle

• Anleitungsheft

• Handnummeriertes Echtheitszertifikat

• 1 Emaille-Pin: Beep

• 1 Stickerbogen

• CD-Musikalbum

• Limitierte Auflage: nur 225 nummerierte Exemplare Digital Edition ($9.99) • Spiel-ROM

• Anleitungsheft als PDF

• Cover-Artwork des Spiels

• Download-Code für den Soundtrack (Bandcamp) Digital Edition Demo • Spiel-ROM

• Anleitungsheft als PDF

• Cover-Artwork des Spiels Features • Vollständige Sprachausgabe in der Zwischensequenz

• Rundenbasiertes Logik-Puzzlespiel mit hohem Wiederspielwert

• Der Schwierigkeitsgrad steigt mit jedem Raum

• 13 Gefahren, denen man ausweichen muss – Abgründe, Laser, Kanonen …

• 4 Roboterfreunde, die gerettet werden müssen

• 6 Gebiete, die durchquert werden müssen

• 24 Level

• 1 großer Endgegner, den es zu besiegen gilt

• Überlebensmodus mit Highscore („The Danger Room“)

• Game-Boy-Drucker-Kompatibilität zum Ausdrucken deines Highscores

• 18 mitreißende Chiptune-Musikstücke

• Vollständig kompatibel mit allen Game-Boy-, Game-Boy-Color- und Game-Boy-Advance-Handhelds Social Networks · Incube8 Games: Website / facebook / instagram / twitter · Asobitech: instagram / Bluesky