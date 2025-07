ORCS MUST DIE! DEATHTRAP JETZT FÜR PLAYSTATION® 5 ERHÄLTLICH Robot Entertainment, das unabhängige Entwicklungs- und Publishing-Studio hinter der beliebten Orcs Must Die!-Reihe, gab heute bekannt, dass Orcs Must Die! Deathtrap ab sofort für die PlayStation® 5 erhältlich ist. Gleichzeitig erscheint heute auch ein Update mit dem Titel „State of Slay“, das eine neue Karte, zwei neue Fallen und zwei aktualisierte Heldenmodelle beinhaltet. Das Spiel wurde ursprünglich am 28. Januar 2025 auf Steam, im Epic Games Store sowie für Xbox Series X/S veröffentlicht. PlayStation®-Spieler erhalten nun die aktuellste Version des Spiels, inklusive aller nach Launch veröffentlichten Inhalte und Verbesserungen – darunter neue Levels, Gegner, Fallen, Fäden, Skins und die Rückkehr der bei Fans beliebten Kriegsmagier Max und Gabby. Orcs Must Die! Deathtrap ist der fünfte Teil der von Kritikern gefeierten Orcs Must Die!-Reihe. Dieses neueste Kapitel des Orc-Gemetzels bietet tiefgreifendere Fortschrittssysteme: Spieler entwickeln ihre Kriegsmagier kontinuierlich weiter, werden mit jeder Schlacht stärker und erleben endlose Wiederspielbarkeit. Allein oder mit bis zu vier Spielern im spannenden Koop-Modus stellen sie sich unaufhaltsamen Horden von Orcs entgegen. Dabei gilt es, Fallen zu stellen, Verteidigungen aufzurüsten und die einzigartigen Waffen und Fähigkeiten ihrer Helden einzusetzen, um zu verhindern, dass Orcs das magische Portal – den „Rift“ – erreichen. Orcs Must Die! Deathtrap Features: · Mehr Orcs, mehr Chaos – allein oder im Team

Spiele solo oder in Koop-Teams mit bis zu vier Spielern – jede Option bietet eigene Herausforderungen und Belohnungen. Das Spiel passt sich dynamisch an die Spieleranzahl an und sorgt so stets für ein ausgewogenes und spannendes Erlebnis. · Fantastisch mächtige Helden

Wähle deinen Spielstil mit neuen Kriegsmagiern, die jeweils über einzigartige Waffen, Fähigkeiten, Fallen und Persönlichkeiten verfügen. Die Helden sind individuell spielbar oder lassen sich taktisch im Team kombinieren – für vielseitiges und durchschlagskräftiges Orc-Gemetzel. · Kein Durchlauf gleicht dem anderen

Stelle dich Wellen immer stärkerer Orcs und widerlicher Kreaturen, die mit zufälligen Buffs und Debuffs deine Helden, Fallen, Waffen, Werte und sogar die Levels selbst beeinflussen. Wetterbedingungen und Tageszeit wirken sich zusätzlich auf Gegner und Verteidigungsstrategien aus. Mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad musst du entscheiden: Gehst du weiter oder ziehst du dich in die Schlosszentrale zurück, um Held, Waffen und Fallen zu verbessern – bevor es zum brutalen Bosskampf gegen einen Orc-General kommt? · Epische Kämpfe

Erlebe verbesserte Kämpfe, bei denen die Kombination aus heldenhafter Stärke und genialen Fallen für unvergleichliche Orc-Zerstörung sorgt. Intensives Third-Person-Shooter- und Nahkampf-Gameplay trifft auf verrückte Physik-Effekte und spektakuläre Ragdoll-Momente. Sieh zu, wie deine Fallen Orcs schleudern, zerquetschen, zerschneiden und verbrennen – und das auf herrlich übertriebene Weise. · Klassisches Orcs Must Die!-Feeling

Orcs Must Die! Deathtrap bleibt dem beliebten Humor, Charme und Stil der Serie treu. Von witzigem Orc-Geschwätz über absurde Physik bis zum mitreißenden Gitarren- und Schlagzeug-Soundtrack – jedes Detail sorgt für Adrenalin und Spaß pur. Physische Version vorbestellbar Physische Versionen von Orcs Must Die! Deathtrap können weltweit für $39,99 / £34,99 / €39,99 bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Die physische Edition enthält: Spieldisc : PS5- oder Xbox X/S-Disc mit dem aktuellsten Spielstand inklusive aller bisherigen Inhalte und Verbesserungen von Robot Entertainment.

: PS5- oder Xbox X/S-Disc mit dem aktuellsten Spielstand inklusive aller bisherigen Inhalte und Verbesserungen von Robot Entertainment. Artbooklet : Ein liebevoll gestaltetes Booklet zur Entstehung des Spiels – mit frühen Konzepten, Skizzen und Einblicken hinter die Kulissen.

: Ein liebevoll gestaltetes Booklet zur Entstehung des Spiels – mit frühen Konzepten, Skizzen und Einblicken hinter die Kulissen. Supporter-Pack-DLC : Ein Code zur Einlösung von DLC mit 7 eindrucksvollen Skins für Helden und Waffen – damit deine Kriegsmagier in neuem Glanz erstrahlen.

: Ein Code zur Einlösung von DLC mit 7 eindrucksvollen Skins für Helden und Waffen – damit deine Kriegsmagier in neuem Glanz erstrahlen. Original-Soundtrack : Ein Code zur Einlösung des mitreißenden Soundtracks mit donnernden Gitarrenriffs und wuchtigen Drums – komponiert von Phill Boucher.