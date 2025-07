Renton, Washington, USA, 29. Juli 2025 | Wizards of the Coast hat während eines Panels auf der San Diego Comic-Con neue Karten aus Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man vorgestellt. Das Set erscheint weltweit am 26. September 2025 und bringt Spider-Man sowie seine bekanntesten Gegner und Verbündeten in die Welt von Magic: The Gathering.