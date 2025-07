Adrenalingeladener First-Person-Action-Roguelike-FPS Holy Shoot jetzt im Steam Early Access erhältlich! Betritt die Hölle selbst und stelle dich den Dämonen aus der Tiefe –

Istanbul, Türkei – 30. Juli 2025 – Das in Istanbul ansässige Indie-Entwicklerstudio Tale Era Interactive hat soeben seinen mit Spannung erwarteten, rasanten Roguelike-Ego-Shooter Holy Shoot im Steam Early Access veröffentlicht – zum Preis von 19,99 $ / 16,75 £ / 19,50 €! Erlebe höllische Action aus erster Hand und werde Mitglied des Sanctum – in einer epischen Mission, mächtige Dämonen zu besiegen, die die sieben Todsünden verkörpern. Watch the Holy Shoot Out Now Trailer Holy Shoot ist ein rasanter Roguelite-Action-FPS, der in einer satirischen Version der Hölle spielt. Du schließt dich dem Orden des Sanctum an, um sieben uralte Relikte von Dämonenfürsten zurückzuerobern, die jeweils eine der sieben Todsünden verkörpern. Wähle deinen Helden, verbessere dein Build und kämpfe dich mit Feuerkraft durch Chaos, Sünde und Höllenfeuer … „Das Feedback der Spieler war das Herzstück der Entwicklung von Holy Shoot, und wir freuen uns sehr, das Spiel endlich im Steam Early Access zu veröffentlichen", sagte Erhan Taskin, CEO von Tale Era Interactive. „Bei Tale Era Interactive sind wir überzeugt, dass Spiele lebendige Welten sein sollten – geformt von den Menschen, die sie spielen. Wir hoffen, dass die Community das Chaos von Holy Shoot mit offenen Armen annimmt!" Die wichtigsten Features im Überblick: Roguelite-Mechaniken : Prozedural generierte Level, skalierender Schwierigkeitsgrad und zufällige Beute

Dynamisches Kampfgeschehen : Taktische, raumbasierte Ziele und Gefechte, die schnelle Reflexe und strategisches Denken erfordern

Innovative Spielelemente : Ein umfassendes Upgradesystem, elementare Kräfte und Umgebungsinteraktionen – alles im einzigartigen Grafikstil mit schrägem, humorvollem Ton

Persistente Weiterentwicklung: Verbesserungen und Fortschritt über einen zentralen Hub namens Sanctum

Für weitere Informationen zu Holy Shoot: Über Tale Era Interactive

Tale Era Interactive ist ein leidenschaftliches Team aus Spieleentwicklern und Geschichtenerzählern, das sich der Aufgabe verschrieben hat, fantasievolle Erzählungen in unvergessliche Spielerlebnisse zu verwandeln. Ihr Vorzeigetitel Holy Shoot wurde mit viel Sorgfalt (und reichlich Kaffee) auf Basis der Unreal Engine entwickelt. Mit zahlreichen weiteren Projekten in Planung steht Tale Era Interactive noch ganz am Anfang seiner Reise. Das Team ist bestrebt, fesselnde und unterhaltsame Welten zu erschaffen – inspiriert von einer tiefen Liebe zum Gaming, die Generationen umfasst: von Veteranen, die seit den späten 1970er-Jahren spielen, bis hin zu neuen Stimmen des 21. Jahrhunderts. Tale Era Interactive möchte Spiele schaffen, die Spielerinnen und Spieler über viele Jahre hinweg begeistern.