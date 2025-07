Fertig, los, Start! Arcade Galaxy startet am 15. August auf Steam durch.



Multiplayer-Plattformer startet nach erfolgreicher Beta und triumphalem Steam Next Fest [30. Juli 2025] – Nach einem starken Auftritt beim Steam Next Fest und einer erfolgreichen offenen Beta freuen sich RCADE Corp. und Macaca Games, den offiziellen Release ihres einzigartigen Arcade-Racing-Plattformers Arcade Galaxy für den 15. August 2025 auf Steam bekannt zu geben. Schon in der Entwicklungsphase traf Arcade Galaxy einen nahezu perfekten Nerv zwischen kompetitivem Multiplayer-Racing und klassischem Arcade-Spaß. Mit dem stetig wachsenden Streckenbau-Tool können Spieler individuelle Karten erstellen und teilen – jede Runde fühlt sich dadurch neu, chaotisch und endlos spielbar an. Community-Power sorgt für Raketenstart Im Juni dominierte die kostenlose Demo von Arcade Galaxy das Steam Next Fest (9.–16. Juni) und zog zahlreiche Spieler in eine bunte Galaxie aus Community-Strecken, Rätseln und Hindernisparcours. Das Event bildete den Höhepunkt eines aktiven Creator-Monats, bei dem beliebte Streamer und Map-Designer die Begeisterung für das Spiel anheizten. „Meine Community und ich haben Arcade Galaxy geliebt! Wir haben private Matches gefüllt, Gewinner mit Geschenken gekrönt und einfach nur Spaß gehabt. Großartiges Spiel mit viel Potenzial!“ – ReudigRuediger, Featured Creator Auch Creator wie Raimakgames und Bearded Muscle lobten das kreative Potenzial und den spaßorientierten Ansatz des Spiels – viele kündigten an, das „ständig wachsende“ Spieluniversum regelmäßig zu besuchen. Arcade Galaxy wird vom 5. bis 19. August auf der East Asia Indie Game Celebration 2025 vertreten sein – ein weiteres Highlight für Fans und Unterstützer.

Gemeinsam mit Spielern verbessert – jetzt bereit für den Launch Die offene Beta von Mai bis Juni war entscheidend: Entwickler setzten gezielt Spielerfeedback um, optimierten die Steuerung, balancierten Charaktere und verbesserten den zugänglichen Level-Editor. Neue Tutorials, UI-Optimierungen und angepasste Physik sorgen dafür, dass sowohl Erbauer als auch Wettkämpfer direkt zum Release durchstarten können. Zum Launch erwartet euch: Über 350 Karten (und stetig mehr!) für Rennen, Plattform-Action & Kämpfe

Intuitive Tools , um in wenigen Minuten eigene Level zu erstellen & zu veröffentlichen

Freischaltbare, schräge Tier-Avatare mit individuellen Fähigkeiten

Tägliche Herausforderungen und Ranglisten für extra Spannung Über Arcade Galaxy Arcade Galaxy ist eine Hommage an Fantasie und freundschaftlichen Wettbewerb. Das Spiel ermutigt Spieler dazu, ein Universum voller Herausforderungen zu bauen, zu teilen und zu erobern – hier kann jeder ein Rennfahrer, Krieger oder kreativer Designer sein.