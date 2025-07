Counter-Strike 2 mit 610 Hz Performance:

Gaming-Monitore CS24A und AG246FK6 von AGON by AOC Gaming-Monitore CS24A und AG246FK6 von AGON by AOC

Amsterdam, 30. Juli 2025 – AGON by AOC – die weltweit führende Marke für Gaming-Monitore1 – stellt zwei bahnbrechende 61,21 cm (24,1“) E-Sport-Monitore vor. Mit einer unglaublichen Leistung von 600 Hz, übertaktbar auf 610 Hz, gehören sie zu den schnellsten LCD-Displays der Welt. Der in Zusammenarbeit mit Counter-Strike 2 entwickelte AGON PRO CS24A und sein Pendant im bekannten AOC Markendesign, der AGON PRO AG246FK6, kommen mit ultraschnellen Reaktionszeiten und der revolutionären Technologie MBR+ (Motion Blur Reduction Plus) Backlight Strobing – das Beste, was die E-Sport-Gaming-Technologie derzeit zu bieten hat.

Eine legendäre Partnerschaft für ein legendäres Spiel

Counter-Strike prägt seit über zwei Jahrzehnten das Wettkampf-FPS-Gaming. Unzählige Spieler unternahmen hier ihre ersten Schritte im E-Sport. Von LAN-Partys bis hin zu vollbesetzten Arenen hat sich CS von einem Mod zu einem globalen Phänomen entwickelt, das den Standard für taktische Shooter setzt. Die Zusammenarbeit zwischen AGON by AOC und Counter-Strike 2 bringt zwei führende Unternehmen im Bereich des kompetitiven Gamings zusammen. Sie vereint das Spiel, das die Regeln für den E-Sport geschrieben hat, mit Monitoren, die diese Regeln bis an ihre Grenzen ausreizen. Während die Bildwiederholraten von 144 Hz auf 240 Hz und darüber hinaus gestiegen sind, setzt der CS24A nun mit 610 Hz einen neuen Maßstab und liefert die sofortige Reaktion, die das präzise Gameplay von Counter-Strike erfordert.



Präzisions-Gaming: G2 Esports profitiert von ultraschnellen 610 Hz Monitoren.

Debut auf der IEM Cologne 2025

AGON by AOC wird die revolutionären Monitore auf der IEM Cologne 2025, einem der prestigeträchtigsten Counter-Strike-Turniere, am G2-Stand präsentieren. Profi-Gamer erhalten hier die Gelegenheit, die Monitore in Live-Gameplay-Szenarien zu testen, in einer neuen, eigens für diesen Anlass entwickelten Map. Der Austragungsort ist das Herz der Counter-Strike-Community – und damit die perfekte Bühne, um zu zeigen, wie diese Monitore das kompetitive Spiel weiter verbessern.



Entwickelt für den Sieg:

610 Hz Bildwiederholrate, 0,3 ms MPRT und revolutionäres MBR+

Gemacht für Champions, entwickelt für den Sieg

Der CS24A steht für herausragende Leistungen im E-Sport. Er verfügt über ein exklusives Counter-Strike 2 Branding mit unverwechselbaren orangefarbenen Akzenten und verwandelt jedes Setup in eine professionelle Battlestation mit CS2-inspirierten Designelementen.

Für diejenigen, die eine dezentere Ästhetik bevorzugen, bietet der AG246FK6 die gleiche bahnbrechende Leistung, verpackt in der charakteristischen Designsprache von AGON PRO. Beide Monitore sind mit einem 24,1“ TN-Panel ausgestattet, das für wettbewerbsorientierte Spiele optimiert ist und eine Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) bei einer außergewöhnlichen Bildwiederholrate von 600 Hz mit integrierter Übertaktungsoption auf 610 Hz bietet.

„Wir haben eng mit der Counter-Strike-Community zusammengearbeitet, um zu verstehen, worauf es beim Spielen auf höchstem Niveau wirklich ankommt“, sagt César Acosta, Gaming Product Manager bei AGON by AOC. „Das Ergebnis ist ein Monitor, der bis 610 Hz bietet. Denn in Counter-Strike 2 zählt jede Millisekunde. Egal, ob Sie sich für den CS24A mit seinem exklusiven CS2-Design oder den AG246FK6 im klassischen AGON PRO Look entscheiden: Sie erhalten die gleiche kompromisslose Leistung, die professionelle Spieler verlangen.“

Revolutionäres MBR+ für kristallklare Bewegungen

Das Herzstück beider Monitore ist die revolutionäre Technologie MBR+ von AGON by AOC mit einem fortschrittlichen dualen Hintergrundbeleuchtungssystem, das eine noch nie dagewesene Bewegungsklarheit liefert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen mit nur einer Hintergrundbeleuchtung verwendet MBR+ ein duales Lichtleisten-Design mit 20 LED-Gruppen, die von einem LED-Treiber gesteuert werden.

Diese bahnbrechende Technologie minimiert Bewegungsunschärfen und Geisterbilder auf ein bisher unerreichtes Niveau und sorgt dafür, dass sich schnell bewegende Ziele selbst bei den intensivsten Feuergefechten kristallklar bleiben.

Präzision für professionelles Gaming

Die TN-Panel-Technologie beider Monitore ermöglicht blitzschnelle Reaktionszeiten von bis zu 0,5 ms GtG und 0,3 ms MPRT, während DisplayHDR 400 die Sichtbarkeit sowohl in hellen als auch in dunklen Bereichen verbessert, was entscheidend für das Erkennen von Gegnern in schwierigen Positionen ist. Mit einer Spitzenhelligkeit von 500 cd/m² liefern die Monitore auch in hellen Umgebungen wie bei Turnieren eine außergewöhnliche Klarheit.

Die Displays bieten eine beeindruckende Farbgenauigkeit mit 99,8 % sRGB- (CIE 1931) und 93,6 % DCI-P3- (CIE 1976) Abdeckung sowie 125,1 % sRGB- (CIE 1931) Gamut-Bereich, neben einer 8-Bit-Farbtiefe und einem durchschnittlichen DeltaE von unter 2 für den sRGB-Farbraum. Ihre Darstellungen bleiben so auch bei wettbewerbsfähiger Leistung lebensecht. Ein herausragendes Merkmal des CS24A ist sein spezielles CS2-Preset, das auf die optimalen visuellen Anforderungen von Counter-Strike 2 abgestimmt ist.

Die Monitore sind mit AMD FreeSync Premium zertifiziert, unterstützen sowohl die Adaptive-Sync-Technologie als auch die Nvidia G-SYNC-Kompatibilität und sorgen so für ein ruckelfreies Gameplay über eine breite Palette von Bildwiederholraten. Die Konnektivität ist mit 2 x HDMI 2.1 und 1 x DisplayPort 1.4 umfassend, während der integrierte USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub mit vier Anschlüssen es ermöglicht, Gaming-Peripheriegeräte anzudocken und auf diese zugreifen zu können.



Exklusives Counter-Strike 2 Design: CS24A mit markanten orangefarbenen Akzenten und CS2-inspiriertem Branding

QuickSwitch-Steuerung für sofortige Anpassungen

Beide Monitore sind mit dem innovativen kabelgebundenen QuickSwitch-Controller ausgestattet, der sofortigen Zugriff auf die Monitoreinstellungen ermöglicht, ohne das Spiel zu unterbrechen. Über ihn können die Gamer während eines Matches zum Beispiel die Helligkeit oder den Kontrast an Karten oder Lichtverhältnisse anpassen. Beide Monitore verfügen über ausgefeilte Spielmodi, die speziell für kompetitives FPS-Gameplay entwickelt wurden. Beim CS24A sind dies der exklusive CS-Modus, der auf Counter-Strike 2 abgestimmt ist, sowie die Modi FPS2 und FPS3, die für verschiedene Wettkampfszenarien optimiert sind. Die Auswahl des CS-Modus über QuickSwitch schaltet aggressive Optimierungen in den Bereichen Kontrast, Schattenkontrolle und MBR+-Einstellungen frei, die speziell für Counter-Strike 2 eine schärfere Darstellung und verbesserte Klarheit bieten.

Der AG246FK6 kommt dagegen mit einer Reihe von FPS-Modi (FPS1, FPS2, FPS3), die auf die Vorlieben der Schützen zugeschnitten sind – jeweils mit unterschiedlichen Profilen für Helligkeit, Kontrast und Farbton. Für Gamer, die Wert auf Bewegungsklarheit und Zielsichtbarkeit legen, bietet der CS24A im CS-Modus von Anfang an einen Wettbewerbsvorteil.

Beide Modelle überzeugen zudem mit ihrer Ergonomie. Ihre Displays lassen sich um 130 mm in der Höhe verstellen, neigen (-5°/+23°), schwenken (-28°/+28°) und drehen (Pivot) und gewährleisten so optimale Blickwinkel bei Marathon-Gaming-Sessions. Abgerundet wird ihr Gesamtauftritt von ihrem dreiseitig rahmenlosen Design, optimal für nahtlose Multi-Monitor-Konfigurationen, und eine integrierte Headset-Halterung.

Gaming-Funktionen, auf die es ankommt

Das umfassende Gaming-Toolkit des AGON by AOC umfasst Shadow Control für eine verbesserte Sichtbarkeit in dunklen Bereichen, Game Colour Anpassungen für eine optimale visuelle Klarheit und das Dial Point Fadenkreuz-Overlay für ein einfacheres Zielen. Der Low-Input-Lag-Modus sorgt dafür, dass jede Mausbewegung und jeder Tastendruck direkt auf dem Bildschirm umgesetzt wird, während anpassbare RGB Light FX eine stimmungsvolle Beleuchtung liefern, die mit dem Spielgeschehen synchronisiert wird.

Preise und Verfügbarkeiten

Der AGON PRO AG246FK6 wird ab August 2025 für 809,00 EUR (UVP) beziehungsweise 769,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) erhältlich sein.

Der AGON PRO CS24A kommt im September 2025 für 809,00 EUR (UVP) beziehungsweise 779,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) in die Regale.