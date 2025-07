RAZER PRÄSENTIERT DAS BLACKSHARK V3 PRO:

DAS SCHNELLSTE WIRELESS PROFI-HEADSET FÜR E-SPORT Die neue Razer BlackShark V3 Pro-Serie wurde für Präzision, Klarheit und plattformoptimierte Leistung auf PC, PlayStation® und Xbox entwickelt. Razer™, die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer, hat heute den Launch der Razer BlackShark V3 Pro-Serie bekannt gegeben – eine Weiterentwicklung der ikonischen E-Sport-Headset-Reihe. Entwickelt für maximale Wettbewerbsleistung umfasst die neue Serie plattformspezifisch optimierte Modelle für PC, PlayStation® und Xbox, die jeweils extrem latenzarmes kabelloses Audio, kristallklare Sprachkommunikation und individuell abgestimmte Klangprofile bieten. „Die BlackShark-Serie ist seit Langem das Headset der Wahl bei wettkampforientierten Gamern“, sagt Jeffrey Chau, Global Esports Director bei Razer. „Mit der BlackShark V3 Pro-Reihe haben wir die wesentlichen Merkmale – Klangqualität, Komfort und Geräuschisolierung – basierend auf direktem Feedback von Esports-Profis weiter verfeinert. Mit der schnellsten kabellosen Performance und extrem niedriger Audio-Latenz, ist jetzt jedes Detail darauf abgestimmt, den Anforderungen der besten Spieler von heute gerecht zu werden und ihnen die Klarheit, Geschwindigkeit und den Fokus zu bieten, die sie für Höchstleistungen benötigen.“ Entwickelt für kompetitive Präzision Ursprünglich 2012 für den kompetitiven Einsatz in Battlefield-Turnieren gelaunched, erlangte das BlackShark schnell den Ruf eines turniertauglichen und zuverlässigen Headsets. Im Juli 2025 rangiert das BlackShark V2 Pro als das #1 Headset auf ProSettings . Das neue BlackShark V3 Pro knüpft an dieses Erbe an und bietet modernste Funktionen für professionelle E-Sport-Athleten. Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 für extrem niedrige Latenz

Das BlackShark V3 Pro ist das erste Headset mit Razers Gen-2 HyperSpeed Wireless Technologie und liefert branchenführendes, ultraresponsives Audio mit einer Latenz von nur 10 Millisekunden. Das entspricht einer Verringerung von 33 Prozent im Vergleich zu den 15 ms der besten Konkurrenzprodukte, was Spielern einen entscheidenden Vorteil in Wettkampfsituationen verschafft, in denen jede Millisekunde zählt.

Razer HyperClear Vollband Mikrofon für Kommunikation auf Profiniveau

Kommunikation ist im E-Sport entscheidend. Das abnehmbare 12-mm-Mikrofon bietet Sprachaufnahme in Studioqualität mit einer professionellen Abtastrate von 48 kHz und einem unidirektionalen Aufnahmebereich – so werden Spieler auch in hitzigen Gefechten klar und deutlich verstanden.

Hybride aktive Geräuschunterdrückung (ANC) für volle Konzentration

Zum ersten Mal in der BlackShark-Serie verfügt das V3 Pro über fortschrittliche hybride ANC, unterstützt durch ein 4-Mikrofon-System, das Umgebungsgeräusche intelligent herausfiltert. In Kombination mit Memory-Foam-Ohrpolstern und einem geschlossenen Design hilft das Headset Spielern, sich in jeder Umgebung zu fokussieren.

Next-Gen Razer TriForce Bio-Cellulose Treiber für kristallklaren Sound

Die Gen-2 TriForce-50mm-Treiber mit ultradünnen Bio-Cellulose-Membranen liefern klareren, natürlicheren Klang und eine präzisere Frequenztrennung für exakte Ingame-Audiohinweise. Ein neu gestalteter Treiberanschluss reduziert harmonische Verzerrungen um 50 Prozent, während eine um 75 Prozent stärkere Magnetfeldkraft die räumliche Genauigkeit für punktgenaue Gegnerortung verbessert.

THX ® Spatial Audio mit 7.1.4 Surround Sound (nur PC)

THX Spatial Audio erweitert die vertikale Klangbühne durch vier virtuelle Overhead-Lautsprecher für Inhalte mit 7.1.4-Kanalunterstützung auf dem PC. Das Ergebnis ist eine präzisere und vielschichtige Klangumgebung, die es Spielern ermöglicht, Audiohinweise nicht nur um sich herum, sondern auch über sich zu lokalisieren. Das Ergebnis ist eine präzise Positionswahrnehmung und eine verbesserte Richtungsgenauigkeit in unterstützten Spielen und Medieninhalten. Das BlackShark V3 Pro ist das erste Produkt mit dieser neuen THX Spatial Audio-Konfiguration. Von Profis getestet, von Spielern bestätigt Entwickelt mit direktem Input von E-Sport-Legenden wie Nikola „NiKo“ Kovač – Counter-Strike-Ikone und neuestes Mitglied von Team Razer – sowie Shotzzy, professioneller Call of Duty-Spieler bei OpTic, wurde das BlackShark V3 Pro sorgfältig für den Wettkampfeinsatz abgestimmt. „Sound spielt eine große Rolle bei meinen Entscheidungen im Spiel“, sagt NiKo. „Mit dem BlackShark V3 Pro fällt es mir leichter, subtilere Audio-Details wie Nachladegeräusche, Schritte und Positionswechsel wahrzunehmen, die vorher schwerer zu erkennen waren. Ich hatte die Gelegenheit, frühe Prototypen zu testen und eng mit dem Razer-Team zusammenzuarbeiten, um das Headset für kompetitives CS2 zu optimieren. Es ist definitiv ein Fortschritt und ein klares Upgrade, das mir hilft, fokussiert und selbstbewusst zu bleiben.“ „Die Klangklarheit und Mikrofonqualität sind auf einem ganz neuen Level – genau das, was ich brauche, um konzentriert zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen“, sagt Shotzzy. „Ich habe es in Scrims und Turnieren verwendet, und die Klangqualität ist wirklich herausragend. Ich habe Razer auch während der Testphase Feedback gegeben – man merkt, dass dieses Headset für den Wettkampfeinsatz entwickelt wurde.“ Plattformoptimierter Sound Jedes Modell des BlackShark V3 Pro ist speziell darauf abgestimmt, wettkampftauglichen Sound für die jeweilige Plattform zu liefern: PC – THX Spatial Audio mit erweitertem 7.1.4 Surround-Sound für mehr Vertikalität und Präzision.

PlayStation® – Kompatibel mit Tempest 3D Audio für konsolenspezifische Klanglandschaften.

Xbox – Unterstützt Windows Sonic für räumlichen Sound, abgestimmt auf Xbox-Umgebungen. Das Headset bietet vier vielseitige Verbindungsmöglichkeiten: 2,4 GHz Wireless, Bluetooth, USB-A und 3,5 mm Klinke. Zudem unterstützt es die gleichzeitige Nutzung von 2,4 GHz HyperSpeed Wireless und Bluetooth, ideal für Dual-Device-Konnektivität, etwa um während des Spielens mit Voice-Chat oder Anrufen verbunden zu bleiben. Mit 12 professionell abgestimmten EQ-Profilen für beliebte FPS-Titel und der Möglichkeit, bis zu 9 benutzerdefinierte EQ-Profile direkt auf dem Headset zu speichern, genießen Gamer Plug-and-Play-Performance ganz ohne zusätzliche Software. Die BlackShark-Erfolgsgeschichte wächst weiter Neben dem Flaggschiff BlackShark V3 Pro stellt Razer zwei weitere Modelle vor, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Gamern gerecht zu werden: Razer BlackShark V3 – Ausgestattet mit TriForce Titanium 50mm-Treibern der zweiten Generation, THX Spatial Audio und einem HyperClear Superbreitband-Mikrofon. Unterstützt gleichzeitiges HyperSpeed Wireless- und Bluetooth-Audio, USB-Konnektivität sowie bis zu neun Onboard EQ-Profile. Verfügbar für PC, PlayStation® und Xbox.

Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Ein kabelloses Einsteigermodell mit TriForce 50mm-Treibern Gen-2, 7.1 Surround Sound und einem HyperClear Cardioid Mikrofon. Unterstützt HyperSpeed Wireless, Bluetooth und USB-Konnektivität. Verfügbar für PC, PlayStation® und Xbox. Mit dem Launch der BlackShark V3-Serie treibt Razer die Weiterentwicklung seiner Audiotechnologie weiter voran, um den sich wandelnden Anforderungen von wettkampforientierten Gamern auf PC, PlayStation® und Xbox gerecht zu werden. Während E-Sport und plattformspezifisches Gaming weiter wachsen, bleibt Razer dem engen Austausch mit Spielern und Communities verpflichtet, mit dem Ziel, die Zukunft des Gaming-Audios aktiv mitzugestalten. Damit jedes Geräusch, jeder Callout und jeder Moment mit Klarheit, Präzision und Ziel übertragen wird. Weitere Informationen gibt es unter Razer.com .

PREIS UND VERFÜGBARKEIT PC-Modelle Razer BlackShark V3 Pro – Black Edition & White Edition: 269,99€ UVP Razer BlackShark V3 – Black Edition & White Edition: 169,99€ UVP Razer BlackShark V3 X HyperSpeed – Black Edition: 119,99€ UVP



Die Razer BlackShark V3 PC-Modelle sind ab sofort auf Razer.com, in RazerStores und bei ausgewählten Händlern verfügbar.

Xbox-Modelle Razer BlackShark V3 Pro for Xbox – Black Edition & White Edition: 269,99€ UVP Razer BlackShark V3 for Xbox – Black Edition: 169,99€ UVP Razer BlackShark V3 X HyperSpeed for Xbox – Black Edition: 119,99€ UVP



Die Razer BlackShark V3 Xbox-Modelle sind ab sofort auf Razer.com, in RazerStores und bei ausgewählten Händlern verfügbar.

PlayStation®-Modelle Razer BlackShark V3 Pro for PlayStation® – Black Edition & White Edition: 269,99€ UVP Razer BlackShark V3 for PlayStation® – Black Edition: 169,99€ UVP Razer BlackShark V3 X HyperSpeed for PlayStation® – Black Edition: 119,99€ UVP

Die Razer BlackShark V3 PlayStation®-Modelle sind bald auf Razer.com, in RazerStores und bei ausgewählten Händlern verfügbar.

ÜBER RAZER Razer™ ist die weltweit führende Lifestyle-Brand For Gamers. By Gamers™. Das dreiköpfige Schlangenlogo von Razer ist eines der bekanntesten Markenzeichen innerhalb der weltweiten Gaming- und E-Sport-Communities. Mit einer Fanbase, die sich über alle Kontinente erstreckt, hat das Unternehmen das größte auf Gamer ausgerichtete Ökosystem aus Hardware, Software und Services entwickelt und auf aufgebaut. Razers preisgekröntes Hardwareportfolio umfasst leistungsstarke Gaming-Peripheriegeräte und Blade Gaming Laptops. Razers Software-Suite, die aus Razer Chroma RGB, Razer Synapse und mehr besteht, hat über 250 Millionen Nutzer und bietet Anpassungsoptionen, Lichteffekte und Optimierungsmöglichkeiten. Außerdem bietet Razer Bezahlservices für Gamer, Jugendliche, Millennials und Gen Z. Razer Gold ist eine der weltweit größten Bezahlservices für über 68.000 Games und wird von Razer Silver, dem dazugehörigen Belohnungsprogramm, unterstützt. Razer hat sich einer nachhaltigen Zukunft verpflichtet und übernimmt Verantwortung durch seine #GoGreenWithRazer-Bewegung – einen 10-Jahres-Plan, der das Ziel hat, die Umweltbelastung durch verschiedene Initiativen zu minimieren. Razer wurde 2005 gegründet und hat zwei Hauptsitze in Irvine, Kalifornien, und Singapur, sowie regionale Hauptsitze in Hamburg und Shanghai und 19 Niederlassungen weltweit. Razer feiert 2025 sein 20-jähriges Jubiläum mit einer Reihe von Brand-Aktionen. Weitere Informationen gibt es unter https://rzr.to/20anni .