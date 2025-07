DER LANG ERWARTETE, GEMÜTLICHE CITY-BUILDER-KLASSIKER IST ZURÜCK Tauche ein in eine fantasievolle Welt, werde ein findiger Königreichsplaner und erlebe Abenteuer mit Freunden. American Fork, Utah, USA, 29. Juli 2025 | NinjaBee freut sich bekannt zu geben, dass ihr beliebter Städtebau-Konsolenklassiker aus dem Jahr 2010, A World of Keflings, ab sofort auf Steam erhältlich ist! Das Spiel ist zum Preis von 11,99 USD, 11,79 Euro bzw. 9,99 GBP verfügbar – mit einem Einführungsrabatt von 10 % in den ersten 7 Tagen. Begib dich alleine oder gemeinsam mit Freunden auf verrückte Abenteuer und erlebe verspielte Streiche, während du mit deinen kleinen Kefling-Freunden bastelst, baust und Probleme löst. Entdecke die Geheimnisse verspielter Kefling-Königreiche, freunde dich mit Drachen an, hilf Prinzessinnen und Hexen, errichte Königreiche, zeige Emotionen mit deinen Mitspielern und vieles mehr – in diesem charmanten, gemütlichen Klassiker.



Die Rückkehr eines beliebten Königreich-Klassikers

A World of Keflings wurde ursprünglich im Jahr 2010 als Nachfolger von A Kingdom for Keflings veröffentlicht. Die stimmungsvolle Atmosphäre und die zugängliche Spielweise begeisterten Spielerinnen und Spieler jeden Alters. Dank seiner Vielseitigkeit war das Spiel sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für passionierte Städtebauer ein großer Spaß. Aufgrund seiner großen Beliebtheit und anhaltenden Nachfrage bringen die ursprünglichen Entwickler nun – mehr als ein Jahrzehnt später – den Charme und die verspielte Magie von A World of Keflings zurück. „Seit Jahren bitten uns Fans des Originals um eine Veröffentlichung auf Steam“, sagt der ursprüngliche Spieldesigner Steve Taylor. „Es ist eine große Freude für uns, diesen Wunsch endlich erfüllen zu können!“







Abenteuer in gar nicht so fremden Welten

Tauche ein in die Welt der winzigen Keflinge – als riesenhafter Helfer, der mit seiner Größe die Welt um sich herum neu gestalten und verbessern kann. Übernimm die Rolle des Städtebauers und Planers, indem du deinen Keflingen verschiedene Aufgaben zuweist, Baupläne freischaltest und natürliche Ressourcen sammelst, um jede Welt weiterzuentwickeln. Erschaffe atemberaubende Königreiche mit Brunnen, Werkstätten, Burgen und vielem mehr. Drei unterschiedliche Welten mit jeweils eigenen Keflingen und Umgebungen warten darauf, von dir erkundet zu werden – jede mit einzigartigen Erlebnissen und Herausforderungen. Stürze dich in spannende Abenteuer! Entdecke und erfülle Quests, rette eine Prinzessin, freunde dich mit einem Drachen an und hilf einer schaurigen Hexe – all das erwartet dich in diesem charmanten, freundlichen Städtebau-Abenteuer.







Keine Eile nötig

In A World Of Keflings bestimmst du selbst das Tempo deines Abenteuers. Du kannst in neue Reiche voranschreiten oder dir ganz in Ruhe Zeit lassen, um dein lokales Königreich zu gestalten und dessen Ästhetik zu genießen. Es gibt keine Zeitlimits, kein Sterben und keine Feinde, gegen die du dich verteidigen musst. Jage Erfolgen hinterher, erfülle Quests, entdecke Geheimnisse, erkunde die Kultur der Keflinge, hilf ihnen, ihre Geschichten zu erzählen – oder streife einfach durch diese freundliche Welt. Der Online-Koop-Modus ermöglicht es bis zu 8 Spielern gemeinsam zu spielen! Zeige deinen Freunden deine kunstvoll entwickelten Bauwerke und nimm sie mit auf schräge Abenteuer. Schalte bis zu 40 Emote-Animationen frei, die ihr gemeinsam ausführen könnt. Jeder Spieler verfügt über ein eigenes Set an dekorativen Elementen, die er bauen und mit anderen teilen kann!







Gameplay-Features: Abenteuer im Team – Genieße den Online-Koop-Modus für bis zu 8 Spieler.

Baue die Stadt deiner Träume – Unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten: Bäume, Blumen, Skulpturen, Schneemänner, Häuser, Mauern und vieles mehr.

Vielfältige Ressourcen und Umgebungen erwarten dich – Sammle verschiedene Rohstoffe, veredle sie und stelle mithilfe einzigartiger Materialien neue Objekte her. Jedes neue Königreich bringt neue Materialien, neue Baupläne und neue Keflinge mit sich.

Wer fragt, dem wird geholfen – Erkunde die Welt und unterhalte dich mit den Keflingen, um spannende Quests und Abenteuer zu entdecken.

Lernen wird belohnt – Je mehr du spielst, desto mehr neue und aufregende Baupläne kannst du freischalten.

Spiele in acht Sprachen – Vollständig lokalisiert in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und Traditionellem Chinesisch. Um mehr über NinjaBee zu erfahren, besuche die offizielle Website. Du kannst die Demo kostenlos spielen und A World Of Keflings auf Steam erwerben. Tritt dem Discord-Server bei, um die Kefling-Community kennenzulernen oder wiederzutreffen und Updates zu verfolgen. Über NinjaBee

NinjaBee ist ein kleines Videospielentwicklungsstudio, das sich auf herunterladbare Spiele für PC, Konsolen und mobile Geräte spezialisiert hat. Mit jedem neuen Spiel strebt NinjaBee danach, originelle Spielerlebnisse abseits des Mainstreams zu schaffen.