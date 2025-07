Ein neue Ära beginnt in March of Empires mit der Unreal Engine!

PARIS, FRANKREICH – 29. Juli 2025 – Als führendes Unternehmen in der Entwicklung und Veröffentlichung von Multiplattform-Spielen kündigte Gameloft theute einen bedeutenden technologischen Fortschritt für sein langjähriges Strategiespiel March of Empires an. Das Spiel wurde offiziell auf die Unreal Engine umgestellt und schlägt damit ein neues Kapitel in seiner jahrzehntelangen Entwicklung auf.

Die Umstellung auf die Unreal Engine bringt eine Reihe konkreter Verbesserungen für die Community mit sich. Dazu gehören eine optimierte Leistung, eine schnellere Bereitstellung von Inhalten und eine 3D-Grafik. Letztere vertieft das Eintauchen in die weitläufige mittelalterliche Spielwelt.

„Wir investieren in die Zukunft des Spiels. Dieser Wechsel zur Unreal Engine ist ein Signal an unsere Spieler, dass March of Empires hier ist, um zu bleiben“, sagt Viktor Stankov, Production Director bei Gameloft. „Mit diesem Upgrade investieren wir in die Zukunft unserer Lizenz und legen die Basis für noch ambitioniertere Updates in den kommenden Jahren.“

Die Unreal Engine bringt einige neue Verbesserungen für March of Empires, darunter:

Verbesserte Stabilität: Serverzusammenlegungen, groß angelegte Events und Spielaktualisierungen laufen jetzt bis zu 70 % reibungsloser ab, was zu weniger Verzögerungen, weniger Abstürzen und weniger technischen Unterbrechungen führt.

Schnellere Bereitstellung von Funktionen: Das Entwicklungsteam ist nicht mehr an die bisherigen Plattformbeschränkungen gebunden und kann jetzt Updates bis zu dreimal schneller bereitstellen.

Verbesserte Grafik: Die Umstellung ermöglicht vollständige 3D-Umgebungen und eine dynamischere, hochwertigere Grafik, die den Spielern ein noch intensiveres und visuell beeindruckendes Schlachtfeld bietet.

Bessere Anpassungsmöglichkeiten: Neue Technologien bringen neue Möglichkeiten mit sich. Komplexere Gameplay-Systeme und erweiterte Anpassungsmöglichkeiten sind bereits in der Entwicklung.

„Bei der Umstellung von March of Empires auf die Unreal Engine haben wir vor allem auf unsere Community gehört“, fügt Deyan Trichkov, Live Games Director, hinzu. „Wir erfüllen die langjährigen Wünsche der Spieler in Bezug auf Leistung, Qualität und Innovation. Wir stehen dabei aber erst am Anfang.“

In March of Empires werden die Spielerinnen und Spieler in ein Zeitalter der großen Mittelalter-Kriege versetzt, in dem jede Entscheidung über den Aufstieg oder Fall ihres Königreichs entscheiden kann. Wähle eine Fraktion, erweitere deinen Einfluss und deine Macht über benachbarte Königreiche, entsende Armeen, errichte Gebäude, gewinne Verbündete und mache dir Feinde, während du kämpfst und eroberst. Erschaffe Champions, die deine Truppen anführen, um unermessliche Reichtümer zu entdecken und die Sitze der Macht zu erringen. Diese gewähren dir und deinen Verbündeten einzigartige Vorteile und Fähigkeiten für deine Eroberungen.

Über Gameloft

Als führendes Unternehmen in der Entwicklung und Veröffentlichung von Multiplattform-Spielen hat sich Gameloft® als Pionier in der Branche etabliert und kreiert seit über 25 Jahren innovative Spielerlebnisse. Gameloft entwickelt Spiele für alle digitalen Plattformen, von mobilen bis hin zu plattformübergreifenden Titeln für PC und Konsolen. Gameloft betreibt seine eigenen etablierten Franchises wie Asphalt®, Dragon Mania Legends, March of Empires und Dungeon Hunter und arbeitet außerdem mit großen Rechteinhabern wie LEGO®, Universal, Illumination, Hasbro®, Fox Digital Entertainment, Lamborghini® und Ferrari® zusammen. Gameloft vertreibt seine Spiele in über 100 Ländern und beschäftigt weltweit 3.000 Mitarbeiter. Jeden Monat können 1 Milliarde Nutzer von Werbetreibenden in Gameloft-Spielen mit Gameloft for brands erreicht werden, einem führenden B2B-Angebot für Marken und Agenturen. Gameloft ist ein Unternehmen von Vivendi.