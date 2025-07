Escape From Duckov is Flying to Gamescom for Select Demo and Interview Opportunities Get Hands-On Time With One of Steam’s Most-Played Demos Escape From Duckov, der mit Spannung erwartete Looter-Extraction-Shooter (mit Enten!), und eines der meistgespielten Demos auf Steam aller Zeiten, besucht die Gamescom 2025, um für ordentlich Wirbel zu sorgen – was so viel heißt wie: es gibt exklusive Demo- und Interviewtermine für ausgewählte Medien. Was

Escape From Duckov ist auf der Gamescom 2025 vertreten – mit der Möglichkeit, eine exklusive Hands-on-Demo zu erleben oder mit dem Producer des Spiels bzw. dem Head of Publishing von BILIBILI GAME zu sprechen. Die Gameplay-Demo dauert etwa 20 Minuten und enthält den gleichen Inhalt wie die Demo vom Steam Next Fest im Juni. Interviewtermine sind zeitlich flexibel gestaltbar. Wann Vertreter des Duckov-Teams und von BILIBILI GAME sind vom 20. bis 22. August im Business-Bereich sowie vom 20. bis 24. August im Entertainment-Bereich der Gamescom anzutreffen. Wo

Sie finden die Duckov-Vertreter und Demo-Stationen an zwei Standorten in den Event-Hallen der Gamescom: Business Area // Halle 2.1, Stand A010–C030, Raum 34

Entertainment Area // Halle 10.1, Stand F074 Wer

Escape From Duckov-Producer Jeff Chen sowie Phyllis Chen, Head of Publishing bei BILIBILI GAME, stehen für Gespräche zur Verfügung. Sie sprechen über die originelle Mischung aus Action und Niedlichkeit in Escape From Duckov, die Indie-Entwicklung bei Team Soda und BILIBILI GAME und vieles mehr. Warum

Escape From Duckov gehört zu den meist erwarteten PC-Spielen des Jahres. Die Demo wurde zur viertmeistgespielten auf Steam in diesem Jahr, und jeder Trailer erreichte hunderttausende Aufrufe auf führenden Plattformen. Das Einzelspieler-Spiel vereint das Beste aus Looter- und Extraction-Shootern – verpackt in einer charmanten, eiförmigen Welt voller sprechender Enten und mysteriöser Geheimnisse. Duckov wurde bereits von PC Gamer, IGN, GamesRadar+, Vice und weiteren großen Medien gefeatured. Der Release erfolgt später in diesem Jahr für PC über Steam, den Epic Games Store sowie für Apple Mac.