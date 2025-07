ESDigital Games Reveals Exciting gamescom 2025 Line-up Begleiten Sie das Team in Köln für großartige Hands-on-Gaming-Erlebnisse! Limassol, Zypern – 30. Juli 2025 – Der Publisher ESDigital Games freut sich, sein Line-up für die gamescom 2025 bekannt zu geben. Dieses umfasst eine Reihe herausragender Titel mit noch nie gezeigtem Gameplay, die sowohl in der Business- als auch in der Entertainment-Area der diesjährigen Messe präsentiert werden.



Spielerinnen und Spieler, die die gamescom besuchen, haben die Gelegenheit, eine Vielzahl spannender Titel aus unterschiedlichen Genres selbst auszuprobieren. Am lebhaften Indie Arena Booth (Halle 10.2, Stand F010g – E019) präsentiert ESDigital Games brandneue, spielbare Demos zu REMEDIUM, Island of Winds, BattleJuice Alchemist und Sky of Tides, sowie ein großes, noch unangekündigtes Projekt.

Besucherinnen und Besucher können sich außerdem nach dem Anspielen der Demos exklusives, gebrandetes Merchandise sichern. Weitere Informationen zu allen großartigen Spielen, die auf der gamescom spielbar sein werden: Sky of Tides – Steam | EGS | PlayStation | Xbox | Nintendo Switch

Sky of Tides, entwickelt von Lofty Sky Entertainment, ist ein storygetriebenes Sci-Fi-Abenteuer mit RPG-Elementen, das in einem technologisch hochentwickelten Universum am Rande eines Krieges spielt. Du schlüpfst in die Rolle von Rin, die auf der Suche nach ihrem verschwundenen Vater ist und gleichzeitig den zerbrochenen Planeten Numen heilen muss. Erkunde eine faszinierende Welt, während deine Entscheidungen den Charakter von Rin formen. Probiere die aktuelle Version von Sky of Tides aus, tauche in die tiefgründige Handlung ein und erlebe, wie ausgewogenes Entscheiden den Spielverlauf maßgeblich beeinflusst. Island of Winds – Steam | EGS | PlayStation | Xbox | Nintendo Switch

Island of Winds, entwickelt von Parity Games, ist ein Abenteuerspiel in einer atemberaubenden Open-World-Umgebung, die vom Island des 17. Jahrhunderts inspiriert ist – mit Einflüssen aus Natur, Folklore und Geschichte. Im Mittelpunkt des Gameplays stehen eine tiefgründige Handlung, umfangreiche Hintergrundgeschichten und faszinierende Rätsel. Darüber hinaus begegnet man legendären Kreaturen, nutzt Zaubersprüche und erlebt besondere Begegnungen, bei denen Empathie eine zentrale Rolle spielt. Battlejuice Alchemist – Steam | EGS | PlayStation | Xbox | Nintendo Switch

„GDC Best in Play 2024“-Gewinner – Battlejuice Alchemist ist ein komplexes Alchemie-RPG, das ein ausrüstungsbasiertes Fähigkeitensystem mit der klassischen Action-RPG-Formel kombiniert. Du kannst dich auf Top-Down-Kämpfe konzentrieren oder alternativ rundenbasierte Duelle im JRPG-Stil bestreiten. Erkunde die Wildnis, erlerne rituelle Magie und braue mächtige Tränke, um die dämonischen Horden zu bekämpfen, die das Land überrennen. REMEDIUM – Steam | EGS | PlayStation | Xbox | Nintendo Switch

Ein rasantes Twin-Stick-Shooter-Spiel, das in einem düsteren postapokalyptischen Renaissance-Setting spielt. Über hundert Jahre sind vergangen, seit eine schreckliche Seuche den gesamten Kontinent verwüstet und beinahe alle Menschen in wahnsinnige Mutanten verwandelt hat. Nur wenigen Überlebenden gelang es, hinter den gewaltigen Mauern der Festungsstädte Zuflucht zu finden. Als du dich bei der Nahrungssuche außerhalb der Stadt infizierst, bleibt dir nur eine Hoffnung: Kämpfe dich durch Horden von Mutanten und Chimären, um ein Heilmittel zu finden! Weitere Informationen zum Spieleportfolio von ESDigital Games finden Sie auf der offiziellen Website – https://esdigital.games/ Über ESDigital Games ESDigital Games ist ein globales Videospiel-Publishing-Unternehmen, das sich auf hochwertige Indie- und Mid-Core-Spiele für PC und Konsolen spezialisiert hat. ESDigital Games hat eine Reihe origineller Titel veröffentlicht und vertrieben, darunter Redeemer, 9 Monkeys of Shaolin, Steel Seed, AWAKEN – Astral Blade, Memory Lost, Unusual Findings, Cats on Duty, Deck of Ashes und viele weitere. In den kommenden Monaten und Jahren wird der Katalog des Publishers durch mit Spannung erwartete Spiele wie Sky of Tides, Island of Winds sowie durch zukünftige Updates von REMEDIUM, Battlejuice Alchemist und Scholar of the Arcane Arts weiter ausgebaut.