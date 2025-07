Hello! Es ist Zeit, in Farlight 84 einen Platz in der ersten Reihe einzunehmen – es wird heiß! Was ursprünglich als ein gewöhnliches Update mit neuen Features für Farlight 84 begann, hat sich zu einem vollständigen Rebranding entwickelt und das Spiel effektiv in ein völlig neues Erlebnis verwandelt. Nun freut sich Publisher Farlight Games, weitere Details zum bevorstehenden Relaunch bekannt zu geben – begleitet von einem brandneuen Trailer. Mit dem Update, das am 7. August auf allen Plattformen erscheint, betreten neue wie auch zurückkehrende Spieler eine komplett transformierte Welt – inklusive neu eingeführtem First-Person-Modus, überarbeiteten und verfeinerten Grafiken, neugestalteten Gameplay-Systemen und frischen Mechaniken. Jetzt den brandneuen Trailer ansehen: YouTube | Download Eine der wichtigsten Neuerungen ist der neu implementierte First-Person-Modus – ein Perspektivwechsel mit großer Wirkung, der für noch mehr Immersion sorgt, die Intensität steigert und die Spieler direkt ins Herz des Chaos katapultiert. In Kombination mit überarbeiteter Grafik und flüssigerer Steuerung bietet der First-Person-Modus eine frische Möglichkeit, das actiongeladene, heldenbasierte Chaos zu erleben, für das Farlight 84 bekannt ist. Der 60-Spieler Battle-Royale-Heldenshooter überarbeitet außerdem das Buddy-System – die Kreaturen-Sammelfunktion, mit der Spieler niedliche Begleiter einfangen und mit in den Kampf nehmen können. Diese sorgen für noch spannendere Gefechte mit zusätzlichem taktischem Tiefgang. Das neue Farlight 84 bringt mehrere neue Buddies und Super-Buddies mit, die über einzigartige Fähigkeiten und Vorteile verfügen – eine perfekte Ergänzung für diesen charmanten, aber wirkungsvollen Genre-Mix. Das brandneue Farlight 84 bringt zahlreiche weitere Neuerungen und Verbesserungen mit sich – darunter eine neue Karte (Nextara), aufgewertete und neu eingeführte Waffen, sowie einen neuen Helden (Kui Dou). Dank überarbeiteter Waffen-Loadouts können nun Hunderte taktischer Kombinationen erstellt werden, um Gegner auszuspielen. Das Inhalts-Update verleiht vielen bestehenden Features von Farlight 84 neuen Glanz: Parkour-Kampf – Rennen, klettern und springen durch dynamische Schlachtfelder, bei denen vertikale Bewegung entscheidend ist. Ob hitzige Gefechte in engen Gassen oder Verfolgungsjagden über Dächer – Parkour bringt eine neue taktische Tiefe in jedes Match.

Rattenkanone – Mit der neuen Rattenkanone quer über die Karte geschleudert werden. Egal ob als waghalsiger Rückzug oder als chaotischer Frontalangriff – dieses Tool macht Fortbewegung zur reinen Anarchie.

Immersives Gunplay – Spüre den Einschlag mit extrem reaktionsschneller Waffenmechanik. Jeder Schuss wird von 17 synchronisierten Systemen unterstützt und sorgt für flüssige, realistische Gefechte – optisch, akustisch und im Spielgefühl.

Buddy-System 2.0 – Rufe mächtige Begleiter direkt im Match herbei. Vom Verändern der Umgebung bis zum Diebstahl von Items in Unsichtbarkeit – Buddies bringen unvorhersehbare Strategien und entscheidende Unterstützung im richtigen Moment.

Helden-Synergien – Entdecke explosive Kombinationen aus Helden und Buddies. Ob fliegende Festungen bauen oder Teleport-Hinterhalte auslösen – kreative Taktiken führen zu denkwürdigen Siegen. Diese neue und verbesserte Neuauflage von Farlight 84 ist das Ergebnis von über sechs Jahren engagierter Entwicklungsarbeit und einem Budget von über 140 Millionen US-Dollar, um den Hero-Shooter in seiner besten und ausgereiftesten Form zum Leben zu erwecken. Mit über 50 Millionen registrierten Spielern und mehr als eine Million aktiven Spielern in den letzten zwei Jahren ist Farlight 84 bereit, die Battle-Royale-Szene größer und besser denn je zurückzuerobern. Farlight 84 ist kostenlos spielbar auf Steam, Epic, im iOS App Store und auf Google Play für Android. Erstellen Sie ein einziges Konto und spielen Sie plattformübergreifend – jederzeit und überall. Download und weitere Infos unter: www.farlight84.com