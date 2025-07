Lovecraftian-FPS Beneath erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X|S PC-Demo ab heute bis zum 4. August verfügbar Watford, Vereinigtes Königreich – 29. Juli 2025 – Wired Productions und das Entwicklerstudio Camel 101 freuen sich, offiziell zu bestätigen, dass Beneath – der intensive Lovecraft-inspirierte First-Person-Horror-Shooter – für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen wird. Das Spiel kombiniert klassische Shooter-Action mit düster-atmosphärischem Gameplay und nervenaufreibendem Horror – tief unter der Oberfläche des Ozeans. Jetzt den neuen „Blood & Guts Gameplay Trailer“ ansehen: Aber ihr müsst nicht warten, um den Horror selbst zu erleben – eine brandneue PC-Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar und bietet Spielern für begrenzte Zeit die Möglichkeit, in den Taucheranzug zu schlüpfen und sich den Schrecken der Tiefe zu stellen. Die Demo ist bis zum 4. August spielbar. Kritiker und Content Creator tauchen bereits in das Spiel ein – erste Vorschauen sind auf den großen Gaming-Plattformen veröffentlicht. „Wir sind mit Spielen wie F.E.A.R. auf der PS3 aufgewachsen“, sagen Bruno und Ricardo Cesteiro, das Brüder-Duo hinter dem Studio Camel 101. „Diese Mischung aus präzisem Gunplay und übernatürlichem Nervenkitzel hat uns stark geprägt. Mit Beneath wollten wir ein vollwertiges, storybasiertes Spiel erschaffen, das dieses Gefühl wieder einfängt – ohne Online-Modus, ohne Mikrotransaktionen. Nur du, dein Instinkt und jede Menge Munition.“ Beneath verspricht eine lovecraftsche Reise in den First-Person-Survival-Horror, bei der mitreißende Action, psychologischer Druck und atmosphärisches Storytelling zu einem unvergesslichen Erlebnis verschmelzen. Spieler begleiten den erfahrenen Taucher Noah Quinn, dessen Routinemission im Chaos endet – gefangen tief unter der Meeresoberfläche, gemeinsam mit einer uralten Bedrohung. Mit schwindenden Vorräten und albtraumhaften Kreaturen, die sich nähern, muss sich Noah grotesken Mutationen, schleichendem Wahnsinn und einer finsteren Verschwörung stellen, die die gesamte Menschheit bedroht. Jeder Schuss zählt: Gehe sorgfältig mit knappen Vorräten und begrenzter Munition um, während du deinen Verstand gegen die Schrecken in der Tiefe verteidigst.

Schleichen und Kämpfen: Verstecke dich im Schatten, um Ressourcen zu schonen – oder stürze dich in adrenalingeladene Gefechte, während du tiefer in die Dunkelheit vordringst.

Tödliche Gegner: Stelle dich einer furchteinflößenden Mischung aus Feinden – von erbarmungslosen Soldaten bis hin zu grotesken lovecraft’schen Monstern. Nur wer ihre Taktiken meistert, wird überleben.

Verborgene Tiefen erkunden: Rüste dich mit einem speziellen Tiefsee-Taucheranzug aus und navigiere unter Sauerstoffbegrenzung durch die Abgründe des Ozeans und verlassene Tiefsee-Forschungsstationen.

Mit Blick auf Konsolenspieler entwickelt, nutzt Beneath die neueste Hardware voll aus. Auf der PlayStation 5 erwarten dich immersives haptisches Feedback, adaptive Trigger-Unterstützung und verbesserte Grafik durch PSSR auf der PS5 Pro. Das Entwicklerteam strebt 4K bei 60 FPS an und liefert damit ein flüssiges und gleichzeitig schaurig-schönes Erlebnis auf allen aktuellen Plattformen. Jetzt auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 zur Wunschliste hinzufügen. Weitere Updates folgen über den offiziellen Discord und die Website von Wired. Über Wired Productions

Wired Productions ist ein echter Indie-Publisher, der stolz eine vielfältige Auswahl an sorgfältig kuratierten Spielen von einigen der besten Geschichtenerzähler und unabhängigen Entwickler präsentiert. Ausgezeichnet als „Indie Publisher of the Year“ bei den MCV / Develop Awards, ist Wired die Heimat einer preisgekrönten Spielesammlung, darunter: Warhammer 40,000: Speed Freeks, Hotel Architect, KARMA: The Dark World, DIG VR, Gori: Cuddly Carnage, Bulwark: Falconeer Chronicles, Arcade Paradise VR, Martha Is Dead, The Falconeer und Deliver Us the Moon.

Angekündigte kommende Titel sind Beneath und Aaero 2: Black Razor Edition. Finden Sie @WiredP auf YouTube, Discord und BlueSky. Über Camel 101

Camel 101 ist ein preisgekröntes Entwicklerstudio, das sich der Schaffung unvergesslicher Spielerlebnisse verschrieben hat. Unser visionäres Team steckt Leidenschaft und Kreativität in jedes Projekt – von unterhaltsamen Casual Games über anspruchsvolle taktische Strategiespiele bis hin zu spannenden Horror-Abenteuern.

Wir wollen Spieler weltweit fesseln, indem wir die Grenzen der Spieleentwicklung erweitern und das volle Potenzial interaktiver Unterhaltung ausschöpfen. Bei Camel 101 erschaffen wir nicht nur Spiele – wir schaffen Erinnerungen, die über den Abspann hinaus bestehen bleiben. Begleiten Sie uns auf unserer Mission, die Gaming-Landschaft zu bereichern – denn Spiele zu spielen, zu entwickeln und darüber zu sprechen, liegt uns im Blut.