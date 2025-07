Electronic Arts und Respawn kündigen heute mit dem neuen Gameplay-Trailer die neue Saison Apex Legends: Entscheidung an. Der Anthem-Trailer stimmte mit eindrucksvollen Szenen auf die kommende Saison ein, in der Mirage, Crypto und andere Legenden antreten, um zu beweisen, wer der Beste der Besten ist. Der neue permanente Modus Wildcard zieht mit in die neue Saison und bietet schnelleres Gameplay, optimierte Upgrades, Loot-Drops, Comebacks und Takeover-Events.

Den Anthem-Trailer gibt es hier.

Den Gameplay-Trailer gibt es hier.

Apex Legends: Entscheidung bringt umfangreiche Updates mit sich, darunter:

Neuer permanenter Modus: Wildcard Wildcard erweitert Apex Legends um einen neuen permanenten Modus, der auf mehr Schusswechsel und weniger Looting ausgelegt ist. Die aktualisierte Karte Königsschlucht enthält Schwerkraftkanonen, Seilrutschen und zusätzliche interaktive Elemente. Spieler:innen können Teams mit bis zu drei gleichen Legenden zusammenstellen. Für missglückte Landungen gibt es ein Comeback, das eine zweite Einstiegschance ins Match ermöglicht.

Updates für Caustic und Bangalore Caustic erhält die neue Fähigkeit Field Research und tödlicheres Gas, das mehr Schaden verursacht und verbesserte visuelle Effekte bietet, wodurch Engstellen noch gefährlicher werden. Bangalores Rauchangriffe können jetzt Türen durchbrechen und mit einer EMP-Ladung aufgewertet werden, die Gegner schockt und Fallen zerstört.

Elite-Waffe: RE-45 Aus Ballistics privatem Arsenal stammt die überarbeitete RE-45, die drei Energiestöße präzise auf gegnerische Ziele abfeuert.

Verbesserungen im Ranglistenmodus Teams erhalten beim Start ein festgelegtes Gebiet (POI) und die Rolle des Jumpmasters entfällt, um gerechtere Spielstarts zu ermöglichen. Loot- und Beacon-Platzierungen wurden angepasst, um ausgeglichenere Bedingungen zu schaffen. Neue Rang-Auras zeigen anderen Spieler:innen den aktuellen Rang an und erscheinen als farblich abgestufter Halo.

E-Bezirk bei Tageslicht E-Bezirk erhält eine komplette Tageslichtüberarbeitung mit neuer Himmelskulisse, die die Sicht verbessert.



Apex Legends: Entscheidung wird ab dem 5. August für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch und PC über EA app, Epic Games Store und Steam veröffentlicht.

Weitere News über Apex Legends gibt es auf der Website oder den offiziellen X-, Instagram-, TikTok– und YouTube-Seiten.