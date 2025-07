Marvelous Europe hat heute zwei neue Gameplay-Videos zum kommenden düsteren Sci-Fi-Actionspiel Daemon X Machina: Titanic Scion veröffentlicht, das am 5. September 2025 für NSW2, PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheint. Zudem gab Marvelous bekannt, dass Besucher der gamescom die Möglichkeit haben werden, das Spiel im Rahmen einer Hands-on-Demo selbst auszuprobieren. Die Messe findet vom 20. bis 24. August auf dem Kölner Messegelände (Koelnmesse) statt. Daemon X Machina: Titanic Scion wird am Stand A-051 in Halle 7 Teil des spielbaren Lineups von Marvelous Europe sein. Das Fusion-System-Video zu Daemon X Machina: Titanic Scion finden Sie auf YouTube unter folgendem Link: DE Fusion Video: https://youtu.be/qtTsq_NoI04 Finden Sie das Daemon X Machina: Titanic Scion Heavy Armor Video auf YouTube unter den folgendem Link: DE Heavy Armor Video: https://youtu.be/BvWZoePNoTg Neue Gameplay-Videos zu Daemon X Machina: Titanic Scion zeigen Heavy Armor und Fusion-System vor der gamescom 2025-Präsentation gamescom-Besucher erhalten im August erstmals europäische Hands-on-Erfahrung Marvelous Europe hat heute zwei neue Gameplay-Videos zum kommenden düsteren Sci-Fi-Actionspiel Daemon X Machina: Titanic Scion veröffentlicht, das am 5. September 2025 für Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S und Windows PC via Steam erscheinen wird. Die neuesten Videos zeigen das Fusion-System und die Heavy Armor – zwei Gameplay-Mechaniken, die eine zentrale Rolle bei der tiefgreifenden Anpassbarkeit spielen, die das actionreiche Gameplay von Titanic Scion antreibt. Zusätzlich gab Marvelous bekannt, dass Besucher der gamescom im kommenden Monat die Möglichkeit haben werden, das Spiel erstmals selbst auszuprobieren. Die Messe findet vom 20. bis 24. August in der Koelnmesse in Köln statt.

Daemon X Machina: Titanic Scion wird dort am Marvelous Europe-Stand A-051 in Halle 7 spielbar sein. Verlasse deine Menschlichkeit und erlange Macht! Das Fusionssystem erlaubt es dem Spieler, Immortal-Faktoren, die von besiegten Gegnern gewonnen werden, mit dem eigenen Körper zu verschmelzen, um mächtige Fähigkeiten für den Kampf zu erlangen. Diese Faktoren sind in drei Kategorien unterteilt: Macht, Panzer und Skelett – sie bestimmen, welche Art von Fähigkeiten erworben werden können. Je mehr Immortal-Faktoren ein „Outer“ mit seinem Körper verschmilzt, desto mehr Fähigkeiten stehen ihm zur Verfügung – jedoch verwandelt sich sein Körper zunehmend in etwas Unmenschliches. „Outers“ können ihr menschliches Aussehen gegen eine Gebühr wiederherstellen, bezahlen dafür aber mit dem Verlust aller neuen Fähigkeiten.

Ob diese Macht es wert ist, sich selbst zu verlieren – das kannst nur du allein entscheiden. Daemon X Machina: Titanic Scion – Video zum Fusionssystem: https://youtu.be/iSXGKlruTww Wende das Blatt in der Schlacht! Der neue, wendigere Arsenal ist nicht der einzige Anzug, den du in Titanic Scion steuern kannst. Anpassbare Schwererüstungen können herbeigerufen werden, sobald die Rufanzeige gefüllt ist, um verheerende Angriffe auszuführen. Schwere Rüstung, kombiniert mit starker Bewaffnung und einer soliden Verteidigungsstrategie, kann eine scheinbar verlorene Schlacht in einen Sieg verwandeln. Daemon X Machina: Titanic Scion Heavy Armor Video (Deutsch):https://youtu.be/FZGFh8HHEjI Erstellt und produziert von Kenichiro Tsukuda und mit atemberaubenden Mech-Designs von Shoji Kawamori, führt Daemon X Machina: Titanic Scion die Franchise in eine dramatisch neue Richtung. Schließe dich den Reclaimern im Kampf gegen das Axiom an. Der Befreiungskampf der Menschheit beginnt jetzt! ZENTRALE FEATURES Eine titanische Weiterentwicklung – Daemon X Machinas rasante Mecha-Action erscheint erstmals auf der neuen Konsolengeneration. Freue dich auf ein episches Sci-Fi-Abenteuer, zugängliches Gameplay für Einsteiger und einen erweiterten Umfang, der auch langjährige Fans begeistert. Bau dir deine perfekte Rüstung – Jeder Arsenal-Anzug ist jetzt ein agiler Kampfanzug, der vollständig im Design und mit eigener Ausrüstung anpassbar ist. Neue Teile können gefertigt oder aus dem Kampf geborgen werden. Gemeinsam seid ihr stark – Kooperativer und asynchroner Multiplayer bedeutet: Du kämpfst nie wirklich allein. Schließe dich online mit Freunden zusammen, um epische Missionen und Schlachten gemeinsam zu bestreiten. Schön und tödlich – Erkunde einen fremden Planeten in deinem Arsenal-Anzug und stelle dich mechanischen wie organischen Gegnern. Durchstreife die weitläufige offene Welt zu Fuß, fliege durch den Himmel oder reite – wenn alles andere versagt – zu Pferd durch Ebenen, Sümpfe, Berge und mehr. Daemon X Machina: Titanic Scion ist ab sofort bei teilnehmenden Händlern als physische Standard- und Limited Edition vorbestellbar und kann außerdem digital im Vorverkauf über den Nintendo eShop für Nintendo Switch 2, den PlayStation® Store, Microsoft Store und Steam erworben werden. Der Titel wird in Asien von Marvelous Inc. und in Amerika von Marvelous USA veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website sowie auf X @DXM_Game. Für weitere Informationen über Marvelous Europe besuchen Sie bitte die offizielle Website oder folgen Sie @MarvelousEurope auf BlueSky, Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube.