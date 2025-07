Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass ein Prototyp des neuen Kampfsystems (Waffenwechsel, kritische Treffer, Flächenangriffe, Gegnertypen, Schwächen, Fortschritt usw.) für The Algian Sword bereits erstellt wurde. The Algian Sword ist das Debütspiel des Indie-Studios Zero Element Games und bietet ein intensives Rollenspielerlebnis mit Fokus auf Handlung, Erkundung und innovativem Kampfsystem.. Die nicht-lineare Geschichte und die umfangreiche Charakteranpassung sorgen für hohen Wiederspielwert und vermeiden gängige Genre-Klischees.. Visuell kombiniert das Spiel eine cineastische Präsentation und einen originalen Soundtrack mit einem eindrucksvollen Mix aus hyperrealistischen 3D-Umgebungen und handgefertigter 2D-Pixelkunst.. The Algian Sword wird vom 20. bis 24. August auf der Gamescom vorgestellt. Wenn du zu den Ersten gehören möchtest, die das Spiel auf dem Event ausprobieren, melde dich gerne bei uns – wir vereinbaren gerne einen Termin..