Das Tor zum Himmel muss an weiteren Fronten verteidigt werden!

Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu dürfen, dass OTHERWAR – das explosive Mash-up aus Bullet-Hell und Tower Defense – bald für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint!

Was ist „OTHERWAR“?

In OTHERWAR, entwickelt von kantal collective, schlüpfen die Spieler in die Rolle eines göttlichen Verteidigers – eines Engels, der herbeigerufen wurde, um das Tor zum Himmel gegen die unaufhaltsamen Horden der Hölle zu verteidigen. Das Spiel kombiniert strategische Planung mit rasanten Action-Elementen und bietet eine erfrischende Neuinterpretation zweier beliebter Genres.

Hauptmerkmale:

Tower Defense trifft Bullet Hell

Platziere Verteidigungsanlagen strategisch und weiche gleichzeitig komplexen Angriffsmustern der Gegner aktiv aus.

Spiele als Verteidigungsengel

Fliege über das Schlachtfeld, vernichte Feinde im Nahkampf und beeinflusse den Kampfverlauf mit deinen eigenen Fähigkeiten.

9 handgefertigte Missionen

Jede Mission ist ein einzigartiges taktisches Rätsel voller verschiedener Gegnertypen und anspruchsvoller Bullet-Patterns.

Zeitlose Pixel-Art-Ästhetik

Liebevoll gestaltete Retro-Grafik in Kombination mit einem atmosphärischen Original-Soundtrack.

Bereits auf PC und Nintendo Switch für sein herausforderndes Gameplay und die einzigartige Genre-Mischung gelobt, bringt OTHERWAR sein himmlisches Chaos später in diesem Jahr auch auf die Konsolen – mit Take IT Studio! als verantwortlichem Portierungspartner.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum sowie weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben.

🔗 Links:



https://kantalcollective.com/



https://www.x.com/TakeITStudio

https://www.facebook.com/takeitgroup

https://www.takeitstudio.com

https://www.takeitstudio.com/discord











Take IT Studio! ist ein kleiner Videospielentwickler und -publisher mit Sitz in Kattowitz, Polen, bekannt für den positiv aufgenommenen Electrician Simulator. Wir entwickeln und veröffentlichen nicht nur eigene Spiele, sondern portieren auch Spiele auf alle aktuellen Plattformen, bieten Testservices an, organisieren Fokusgruppen-Tests und unterstützen andere Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Produktionen.