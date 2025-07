PlayStation Plus-Mitglieder erwarten schon bald drei spannende Titel. Ab dem 5. August können folgende Spiele heruntergeladen werden:

· Lies of P (PS5 & PS4)

· DayZ (PS4)

· My Hero One’s Justice 2 (PS4)

Bis zum 4. August besteht zudem die Chance, die Juli-Spiele Diablo IV (PS5 & PS4), The King of Fighters XV (PS5 & PS4) und Jusant (PS5) einzulösen.

Darüber hinaus steht allen PlayStation-Fans eine von den PlayStation Plus-Spielen inspirierte Spotify-Playlist zur Verfügung, die jeden Monat um neue Songs erweitert wird.

15 Jahre PlayStation Plus

Im Rahmen der im letzten Monat begonnenen Feierlichkeiten zum 15. Jubiläum von PlayStation Plus können Mitglieder ab dem 5. August kostenfrei ein spezielles Avatar-Set erhalten, das beliebte Spiele wie Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Diablo IV, God of War Ragnarök sowie Twisted Metal umfasst.

PlayStation Plus ist in drei attraktiven Tarifen verfügbar:

· PlayStation Plus Essential ist der bereits bekannte Service inklusive monatlichen Spielen, Online-Multiplayer und exklusiven Rabatten.

o ​8,99 € monatlich

o 24,99 € vierteljährlich

o 71,99 € jährlich, entspricht rund 6€ im Monat​

· PlayStation Plus Extra bietet alle Vorteile von PlayStation Plus Essential sowie Zugriff auf einen Spielekatalog mit hunderten PS4- und PS5-Games.

o 13,99 € monatlich

o 39,99 € vierteljährlich

o 125,99 € jährlich, entspricht rund 11€ im Monat​

· PlayStation Plus Premium bietet alle Vorteile von PlayStation Plus Essential und PlayStation Plus Extra sowie Zugriff auf den Klassiker-Spielekatalog mit Spielen der originalen PlayStation, PS2, PS3 und PSP, Testversionen von ausgewählten Spielen und Cloud-Streaming.

o 16,99 € monatlich

o 49,99 € vierteljährlich

o 151,99 € jährlich, entspricht rund 13€ im Monat

Weitere Informationen zum PlayStation Plus-Angebot im Juli befinden sich auf dem offiziellen PlayStation.Blog.