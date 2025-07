FlexStrike ist der erste Wireless-Fightstick von Sony Interactive Entertainment Der in der State of Play-Episode im Juni 2025 als Project Defiant angekündigte Fightstick-Controller bekommt einen offiziellen Namen. FlexStrike ist der erste Fightstick-Controller, der von Sony Interactive Entertainment entwickelt wurde. Die Verbindung mit PlayStation 5 und PC kann per Kabel oder kabellos mit PlayStation Link hergestellt werden. Neben der innovativen kabellosen Technologie für ultraniedrige Latenz über PlayStation Link verfügt FlexStrike über mechanische Schaltertasten und Drosseln, die ohne Werkzeug austauschbar sind. Dazu gehören Viereck-, Kreis- und Achteckdrosseln, die zusammen mit dem mitgelieferten PS Link USB-Adapter in die integrierten Staufächer des Fightsticks passen. Mit der mitgelieferten Tragetasche kann der Fightstick mit allen Komponenten sowie dem USB-C-Kabel transportiert und dank des integrierten Akkus jederzeit überall verwendet werden. Zu den Funktionen des FlexStrike Fightsticks gehören: · Gleichzeitiges Audio über PlayStation Link: Auf der PS5 bietet der FlexStrike Wireless-Fightstick ein nahtloses Spielerlebnis für Kampfspiele. Spieler können einen einzigen PS Link USB-Adapter verwenden, um den FlexStrike Wireless-Fightstick und ein PULSE Elite Wireless-Headset oder PULSE Explore Wireless-Ohrhörer gleichzeitig an die PS5 anzuschließen und so auch in der Hitze des Kampfes von extrem niedrigen Latenzzeiten bei Audio und Voice-Chat zu profitieren. o Der FlexStrike Wireless-Fightstick wird mit einem aktualisierten PlayStation Link USB-Adapter ausgestattet sein, der mit USB-C-Anschlüssen kompatibel ist. · Zweifache FlexStrike Wireless-Fightstick-Verbindungen: Auf PS5 können zwei FlexStrike Wireless-Fightsticks über einen einzigen PS Link USB-Adapter angeschlossen werden, um auf der Couch gegeneinander anzutreten oder gemeinsam zu spielen. · Robustes und ergonomisches Design: Der kabellose FlexStrike Fightstick zeichnet sich durch ein einzigartiges, ergonomisches Design mit einer komfortabel geneigten Oberfläche und einer rutschfesten Basis für festen Stand aus. Außerdem verfügt er über einen hochwertigen, maßgeschneiderten digitalen Stick. · Verbindung mit DualSense-Controller: DualSense Wireless-Controller können auf PS5 gleichzeitig mit dem FlexStrike Wireless-Fightstick verbunden werden, um ihn als zusätzlichen Controller für die Navigation in den Menüs zwischen den Kämpfen verwenden zu können. · Anpassbare Steuerelemente und DualSense-Eingaben: Der kabellose FlexStrike Fightstick bietet die gleichen Controller-Eingaben wie der DualSense Wireless-Controller* sowie ein Touchpad. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Personalisierungsoptionen: Mit dem integrierten Hebelmodusschalter können die Richtungseingaben umgeschaltet oder mit einer speziellen Verriegelungstaste das Layout gesperrt und versehentliche Eingaben während des Spiels verhindert werden. o Spieler, die nur den kabellosen FlexStrike Fightstick an ihre PS5 anschließen möchten, können die verbundene PS5-Konsole nach der Synchronisierung mit einem kurzen Druck auf die PS-Taste aktivieren. Auf der Evo 2025 in Las Vegas vom 1. bis 3. August wird der kabellose FightStick Flexstrike zum ersten Mal exklusiv** zu sehen sein – er erscheint 2026.