Schließt euch für schnelle Action zusammen – in GODBREAKERS, einem Koop-Hack’n’Slash von To The Sky und Thunderful Aufstrebendes von Veteranen der Branche gegründetes Studio veröffentlicht Debuttitel, in dessen abwechslungsreicher Welt der Fokus auf schnellem Kampf, epischen Bosskämpfen und spannenden Runs mit einzigartigen Fähigkeiten zum Stehlen von Kraft gelegt wird Heute haben Thunderful und das Entwicklerstudio To The Sky angekündigt, dass Godbreakers, ein Koop-Hack’n’Slash für 4 Personen in diesem Jahr auf PlayStation 5 und für PC via Steam und Epic Games Store und spielbar auf dem Steam Deck herauskommen soll. Interessierte können sich mit einer Gratisdemo auf Steam schon heute ein Bild von Godbreakers machen und einen ersten Blick auf die Kämpfe, die Koop-Fähigkeiten, Fähigkeitentiefe und das flüssige Gameplay werfen. Godbreakers – Reveal Trailer In Godbreakers sind die Spielercharaktere Gefäße der Menschheit, die von himmlischen Wesen zurückgebracht wurden, um den Monad zu zerstören, eine Künstliche Intelligenz, die sich ihrer Fesseln entledigt hat. Sie werden feindliche Kräfte absorbieren und sie gegen ihre Meister einsetzen, Aktionen unterbrechen, um die volle Kontrolle zu erhalten, verheerende Fähigkeiten verketten und epische Bosse in sechs abwechslungsreichen Biomen erledigen, während sie ihren Spielstil mit jedem spannenden Run verfeinern.



„Als Debuttitel unseres Studios wollten wir ein Spiel entwickeln, das sich schnell und flüssig anfühlt und Spaß macht, wo man jeden Augenblick die Chance hat, Seite an Seite das Chaos zu entfesseln“, meinte Jugo Mirkovic, CEO und Executive Producer von To The Sky. „Wir haben über Jahre angesammeltes Wissen in die Entwicklung einfließen lassen, um mit Godbreakers das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten, und wir freuen uns, das Ergebnis endlich mit der Welt teilen zu können.“ Wichtigste Gameplay-Features in Godbreakers: Rasante Koop-Action für 1–4 Personen : Schließt euch zusammen, um eure Fähigkeiten und Angriffe in schnellen chaotischen Kämpfen zu koordinieren und gemeinsam mächtige Bosse zu erledigen.

Mitreißende Gameplay-Elemente : Schwächt Gegner während des Kampfes und absorbiert deren Fähigkeiten, um das Blatt zu euren Gunsten zu wenden, ladet Energie auf, nehmt ihnen ihre Kräfte weg und entfesselt dann einen Godbreak: einen verheerenden Angriff, bei dem die Kraft eines Feindes gegen ihn verwendet wird.

Epische Bosskämpfe : Bietet einer breiten Auswahl an Bossen in mehreren Phasen die Stirn, jeder mit sich entwickelnden Angriffsmustern und individuellen Persönlichkeiten, die eure Reflexe und die Koordination auf die Probe stellen und euch und eurer Crew lehren werden, wie man im Chaos erst so richtig aufblüht.

Schneller flüssiger Kampf mit strategischer Tiefe : Unterbrecht Aktionen mitten drunter, um in Echtzeit die Kontrolle zu behalten und koordiniert Angriffe, Sprints und Fähigkeiten miteinander, um mit den Runs neue Waffen freizuschalten und eure Taktiken zu verbessern.

Experimente mit Fähigkeiten : Legt euren Kampfstil fest, indem ihr mit Fähigkeitenbäumen experimentiert und Archetypes freischaltet, die jeweils mit eigenen Waffen und Talenten kommen.

Lebendige Biome erkunden: Kämpft euch durch sechs surreale Biome, jedes voller einzigartiger Feinde, tödlicher Gefahren und Herausforderungen. Godbreakers wurde von To The Sky entwickelt und von Thunderful herausgegeben. Das Spiel kommt 2025 auf Playstation 5 und PC via Steam und Epic Games Store. Interessierte können heute eine Gratisdemo auf Steam spielen und das Spiel auf die Wunschliste setzen. Seht euch hier den Reveal Trailer an, und erfahrt mehr auf der Website hier. Tretet außerdem der Godbreakers-Community auf X, TikTok, Instagram und Discord bei.



Über To The Sky

To The Sky ist ein halb-unabhängiges Entwicklerstudio, das 2021 von Veteranen der Branche gegründet wurde, die gemeinsam ein Ziel verfolgen: ein Spiel für PC und Konsolen zu bieten, bei dem das Spielerlebnis oberste Priorität hat, während im Studio eine Atmosphäre aufgebaut wird, wo die Menschen gedeihen und ihrer Kreativität Ausdruck verleihen können und ihnen ihre Arbeit Spaß macht.



To The Sky gehört zu Thunderful und besteht aus einem Team, das eng zusammenarbeitet und mit großen Ideen und einer gemeinsamen Vision neue Wege geht.



Über Thunderful

Thunderful wurde 2017 als Videospiel-Publisher mit Hauptsitz in Göteborg, Schweden, gegründet. Thunderful bietet Third-Party-Publishing sowie Entwicklungs- und Publishing-Unterstützung. Das Unternehmen hat preisgekrönte, hochgelobte Titel veröffentlicht und/oder entwickelt, darunter SteamWorld, Planet of Lana, Viewfinder, LEGO® Bricktales, Lost In Random und mehr.