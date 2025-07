Krakau, Polen – 30. Juli 2025 | Broken Mirror Games hat in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment offiziell den ersten Gameplay-Trailer zu I Hate This Place veröffentlicht. Entwickelt von Rock Square Thunder ist I Hate This Place ein isometrisches Survival-Horror-Spiel mit Schwerpunkt auf Crafting, voller bizarrer Monster und verzerrter Realitäten – alles verpackt in einem markanten Comicbuch-Stil, durchzogen von einem klassischen 80er-Jahre-Horrorflair. Erkunde eine raue, gnadenlose Wildnis und durchsuche sie nach Ressourcen. Stelle Waffen und Vorräte her, um dein Versteck tagsüber zu befestigen – und bereite dich auf die Nacht vor, denn dann bricht gewöhnlich die Hölle los. I Hate This Place – Gameplay Reveal Trailer: I Hate This Place erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Die Veröffentlichung ist für das 4. Quartal 2025 geplant – das Spiel kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden. Steam-Seite: store.steampowered.com/app/2604490/I_Hate_This_Place Über das Spiel I Hate This Place ist inspiriert von der für den Eisner Award nominierten Comicbuchreihe von Skybound, erschaffen von Autor Kyle Starks und Künstler Artyom Topilin. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Elena, deren Überlebenskampf beginnt, als sie und ihre Freundin versehentlich eine bösartige Macht heraufbeschwören. In einer feindseligen Welt, in der sie unterlegen und gejagt werden, müssen die Spieler wachsam bleiben, ihre Umgebung plündern und ihre Kämpfe mit Bedacht wählen – denn viele der bedrohlichen Gegner jagen gezielt nach Geräuschen. Zentrale Features Klassisches, crafting-basiertes Survival-Horror-Erlebnis Durchsuche jeden Winkel der Rutherford Ranch, um zu überleben – von verfluchten Wäldern über eine verlassene Stadt bis hin zu verseuchten Bunkern. Erkunde eine Welt voller Gefahren, während du lebenswichtige Ressourcen sammelst, essentielle Ausrüstung herstellst, dein Lager aufrüstest und Außenposten wiederaufbaust, um Schutzorte zum Verstecken zu schaffen. Der Tag bereitet dich vor. Die Nacht jagt dich. Ein dynamischer Tag-Nacht-Zyklus verändert die Welt. Nutze das Tageslicht klug, um zu erkunden, Vorräte zu sammeln, das Nötige zu craften und dich auf das vorzubereiten, was kommt. Wenn die Nacht hereinbricht, kommen die wahren Albträume zum Vorschein. Es erscheinen mehr Feinde – stärker und aggressiver als zuvor. Die Umgebung wird schwieriger zu durchqueren, nur mit deiner Taschenlampe als Lichtquelle. Manchmal ist deine beste Hoffnung, einen Unterschlupf zu finden und bis zum Morgen auszuharren. Tödliche Stille kann weit führen Schleichen und Kämpfen gehen hier Hand in Hand, denn viele der verdrehten Kreaturen auf der Rutherford Ranch jagen dich ausschließlich nach Geräuschen. Mit roher Gewalt landest du oft nur frühzeitig im Grab. Nutze stattdessen den Klang zu deinem Vorteil – lenke die Kreaturen von deinem Weg ab oder führe sie geschickt in tödliche Fallen, die du zuvor platziert hast. 80er-Vibes treffen auf Comic-Charme Inspiriert von der preisgekrönten Comicbuchreihe erwacht I Hate This Place mit kräftigen Farben, einem markanten Retro-Comicstil und einer ordentlichen Portion 80er-Jahre-Flair zum Leben. Eine einzigartige Mischung aus Horror, schwarzem Humor und genau der richtigen Dosis Trash und Blut, bei der sich beklemmende Atmosphäre mit stilisiertem Charme verbindet. Über Broken Mirror Games

Gegründet im Jahr 2024 ist Broken Mirror Games ein Co-Development-Horrorlabel unter dem Dach von Bloober Team, das sich durch seinen Anspruch auszeichnet, die Grenzen des Horrorgenres kontinuierlich zu erweitern. Mit einem Fokus auf immersive Erlebnisse, innovative Spielmechaniken und fesselndes Storytelling entwickelt Broken Mirror Games unvergessliche, nervenaufreibende Titel, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Über Skybound Entertainment

Skybound ist ein führendes Entertainment-Unternehmen, das geschaffen wurde, um weltklasse IPs in den Bereichen Comics, Fernsehen, Film, Videospiele, Audio, Merchandise und Sammlerobjekte zu erschaffen, zu produzieren, auszubauen und langfristig zu betreuen. Gegründet vom visionären Schöpfer Robert Kirkman und CEO David Alpert, besitzt und verwaltet Skybound ein Portfolio von Hunderten weltweit bekannten Franchises und kulturellen Erfolgen, darunter The Walking Dead, Invincible, Impact Winter, Stillwater und viele mehr. Durch ein creator-first-Modell (Schöpfer-zuerst) ist Skybound zur ersten Anlaufstelle für originelle Geschichten in sämtlichen Unterhaltungsformen geworden. Die Videospielsparte Skybound Games veröffentlicht, produziert und vertreibt Spiele aller Genres weltweit. Die jüngste Erweiterung umfasst die Gründung des ersten eigenen Entwicklungsstudios Quarter Up, das 2026 das heiß erwartete Tag-Fighter-Spiel Invincible VS veröffentlichen wird.