SPRECHEN WIR ÜBER BARES GELD! NEUES PRESTIGE-SYSTEM – DEMO-UPDATE FÜR „MILITARY INCREMENTAL COMPLEX“ JETZT VERFÜGBAR Verdiene passives Einkommen mit neuen Upgrades, einem brandneuen Angst-System, Waffen und vielem mehr ganz einfach nebenbei Seattle, Washington, 29. Juli 2025 | Space Kraken freut sich bekannt zu geben, dass das neueste Prestige-Update für Military Incremental Complex ab sofort verfügbar ist – begleitet von einem besonderen Community-Event auf Discord. Das aktuelle Demo-Update bietet den Spielerinnen und Spielern zahlreiche neue Funktionen, um die Produktion effizienter zu gestalten und mehr Geld zu verdienen als je zuvor. Lass das Geld wachsen! Klicke, halte und ziehe den Cursor, um im Sekundentakt Geld zu verdienen. Erlebe ein Incremental-Game, das dich herausfordert, durch Waffenproduktion so viel Geld wie möglich zu scheffeln. Kaufe Materialien, stelle Waffen her und verwandle deine Verkaufserlöse in Gewinn, indem du immer neue Wege findest, deine Produktionslinie effizienter zu gestalten. Beginne im Kleinen, indem du handgefertigte Patronen herstellst, und steigere deine Waffenproduktion durch Forschung – bis hin zu einem kontinuierlichen Ausstoß von Granaten, Gewehren und mehr. Eine weltbeherrschende Waffenfabrik wird nicht an einem Tag erbaut! Steigere die Effizienz deiner Waffenfabrik, bis das Geld nur so aus allen Nähten platzt: Stelle Wissenschaftler und Praktikanten ein, kaufe Minen und Raffinerien auf, um deine eigene Materialversorgung sicherzustellen, investiere an der Börse durch Übernahmen anderer Unternehmen und mache gemeinsame Sache mit Politikern, um dir die besten Vertragskonditionen zu sichern. NEU! PRESTIGE-UPDATE Im neuesten Prestige-Update heißt es: Ärmel hochkrempeln – denn jetzt geht’s richtig ans Geldverdienen. Profitiere vom überarbeiteten Forschungssystem mit neuen Abwägungs-Upgrades, die dir die Freiheit geben, selbst zu entscheiden, wie du dein Vermögen aufbauen und deinen Spielstil spezialisieren möchtest. Sobald dein Gesamteinkommen absurde Höhen erreicht hat, kannst du den nächsten Schritt gehen: Prestige. Dabei sammelst du Prestigepunkte, die du gegen mächtige Ingame-Upgrades eintauschst, die zukünftige Spielrunden grundlegend beeinflussen. Zwar startest du nach dem Prestigen wieder von vorne, doch mit den neuen Vorteilen erreichst du dein Ziel – Millionär zu werden – deutlich schneller. Nutze Upgrades, um handgefertigte Waffen zu überhöhten Preisen zu verkaufen, lass Praktikanten für dich mit Verkaufsschildern wedeln – und vieles mehr. WAFFEN, ANGST, GELD! – WAS KANN MAN SICH NOCH MEHR WÜNSCHEN? Bisher gab es sechs miteinander verbundene Systeme zur Herstellung von drei Waffentypen. Jetzt heißt es: Schnell reich werden mit dem neuen Angstsystem! Sende weltweit furchteinflößende Botschaften – denn je höher das Angstniveau, desto größer die Nachfrage und desto höher der Preis für alle Waffen. Schnapp dir den Jackpot mit speziellen goldenen Versionen jeder Waffe – in Kombination mit dem Angst-Multiplikator schnellen die Preise in ungeahnte Höhen! Hup, hup! Was ist das? Die neueste Waffen-Erweiterung bringt Jeeps in deine Produktionslinie – mit eigener Fertigung, Forschung und – falls du skrupellos genug bist – Upgrades für den Schwarzmarkt. Demo-Update jetzt verfügbar – inklusive Community-Event! Zur Feier des neuesten Demo-Updates veranstaltet Space Kraken ein Community-Event auf Discord und lädt alle herzlich zur Teilnahme ein! Spieler, die die aktualisierte Demo abschließen, haben die Chance, zufällig ausgewählt zu werden und einem Upgrade im Spiel einen Namen zu geben. Und so geht’s: Einfach nach dem Abschluss der Demo einen Screenshot der Ingame-Pop-up-Nachricht machen und im Channel #sweepstakes auf dem Discord-Server von Space Kraken posten. Die Gewinner werden zu einem späteren, noch bekanntzugebenden Termin per privater Nachricht auf Discord informiert. Zusätzlich wird ein Ingame-Erfolg für den Spieler erstellt, der die Demo am schnellsten abschließt – inklusive einer besonderen Discord-Rolle! Den Teilnahme-Link findet ihr auf dem Discord-Server. Viel Glück! Neue Inhalte im Demo-Update: Prestige-Punkte-System – Verdiene „Prestige-Punkte“, indem du höhere Gewinnraten erreichst, und schalte damit neue Upgrades frei, die dir in künftigen Spieldurchläufen zur Verfügung stehen.

Furcht-System – Sende weltweite Botschaften aus, um Angst zu verbreiten. Dadurch steigt die Nachfrage nach Waffen und deren Verkaufspreise.

Goldene Waffen – Jede Waffe hat die Chance, in einer goldenen Variante zu erscheinen. Beim Anklicken bringen diese vorübergehend erhöhte Verkaufspreise.

Jeeps – Neueste Waffenklasse inklusive dazugehöriger Produktions-, Forschungs- und Schwarzmarkt-Upgrades.

Forschungsüberarbeitung – Bei jedem Forschungszweig kannst du nun zwischen zwei unterschiedlichen Upgrades wählen. Strategisiere und wähle das Upgrade, das deinem Spielstil am besten entspricht.

Alle Materialproduktionen jetzt freigeschaltet – Automatisiere deine gesamte Produktionskette, sofern du über ausreichende Mittel verfügst. Das Prestige-Update ist jetzt für Military Incremental Complex verfügbar. Setze das Spiel unbedingt auf deine Wunschliste bei Steam, um keine künftigen Updates oder Neuigkeiten vom Entwickler zu verpassen. Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Website des Studios. Für Community-Events, Diskussionen, Feedback, Betatests und mehr, tritt gerne dem Discord-Server bei. Bleibe außerdem über Bluesky auf dem Laufenden. Über Space Kraken

Space Kraken ist ein Zwei-Personen-Studio aus Seattle, bestehend aus den Freunden Braxton und Nick. Beide haben einen Hintergrund als Ingenieure, entschieden sich jedoch, das Konzernleben hinter sich zu lassen, um Indie-Games zu entwickeln. Begeistert vom strategischen Aspekt von Idle-Games arbeiten sie derzeit an Military Incremental Complex – ihrem ersten Beitrag zu diesem Genre.