• Neue Schauplätze, die auf realen Orten und Plänen des rätselhaften Nikola Tesla basieren

• Eine mysteriöse Geschichte, basierend auf unserer Interpretation der progressiven Ära Amerikas

• Ein neuer, dynamischer Ansatz zum Geschichtenerzählen durch Rückblenden in die Vergangenheit

• Nutze ein Gerät, mit dem du den Stromfluss sehen und beeinflussen kannst

• Sechs Kapitel mit 10 Stunden herausforderndem Gameplay und handgefertigten Rätseln

• Sammelbare historische Dokumente, auf die über ein Notizbuch im Spiel zugegriffen werden kann

THE HOUSE OF TESLA ERSCHEINT AM 23. SEPTEMBER 2025 AUF STEAMBlue Brain Games‘ elektrisierendes Puzzle-Abenteuer erweckt Teslas größtes Geheimnis zum LebenPrag, Tschechische Republik – 30. Juli 2025. Der gefeierte Entwickler und Publisher Blue Brain Games gab heute bekannt, dass The House of Teslaam 23. September 2025 für PC über Steam erscheinen wird. Dieses atmosphärische Puzzle-Abenteuer lädt die Spieler ein, die Geschichte hinter einer der größten unvollendeten Innovationen der Geschichte zu enthüllen: Nikola Teslas ambitionierte Vision der drahtlosen Stromübertragung.Angesiedelt in den unheimlichen, verlassenen Hallen von Teslas realem Wardenclyffe-Labor, fordert The House of Tesla die Spieler heraus, das Rätsel zu lösen, das das berühmte Meisterwerk des Erfinders unvollendet ließ. Die Spieler werden Zeuge der entscheidenden Momente, die sowohl zum Bau als auch zum endgültigen Niedergang des legendären Wardenclyffe Towers führten, während sie die Geheimnisse lüften, die in den verlassenen Maschinen der Anlage verborgen sind.Das vollständige Spiel bietet ungefähr 10 Stunden sorgfältig abgestimmtes Gameplay in sechs verschiedenen Kapiteln, die jeweils unterschiedliche Aspekte von Teslas bemerkenswertem Leben erkunden und in einzigartigen Umgebungen angesiedelt sind. Die Spieler werden sich mit handgefertigten Rätseln beschäftigen, die von Teslas tatsächlichen Erfindungen inspiriert sind, ergänzt durch ein revolutionäres Gerät, mit dem sie den Stromfluss visualisieren und manipulieren können.Kernfunktionen:





“ The House of Tesla ist unser bisher ehrgeizigstes historisches Puzzle-Abenteuer“, sagte Peter Kubek von Blue Brain Games. „Wir haben ein Erlebnis geschaffen, das sowohl Teslas wissenschaftliches Genie als auch die bleibenden Geheimnisse rund um sein Werk würdigt und gleichzeitig ein herausforderndes, atmosphärisches Gameplay mit unseren sorgfältig entworfenen Rätseln bietet, von denen wir wissen, dass unsere Community sie lieben wird.“











Das vollständige Spiel erscheint am 23. September mit Lokalisierung in 10 Sprachen und vertonter Erzählung in Englisch und Tschechisch. Zum Preis von 24,99 €/USD können sich Early Adopters einen Einführungsrabatt von 15 % sichern. Nach der Veröffentlichung auf Steam wird The House of Tesla auf die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S, iOS und Android ausgeweitet – die Veröffentlichungstermine für Konsolen und Mobilgeräte werden noch bekannt gegeben.



Spieler können The House of Tesla jetzt auf ihre Steam-Wunschliste setzen und Updates über die offiziellen Community-Kanäle von Blue Brain Games verfolgen: https://linktr.ee/BlueBrainGames



Über Blue Brain Games

Blue Brain Games ist ein Indie-Puzzle-Game-Studio aus dem Herzen Europas. Unsere Spiele konzentrieren sich auf kraftvolles Storytelling und einzigartige Features, damit du, der Spieler, Spaß hast und immer wieder zurückkommst.





Wir sind bestrebt, in jedem Detail unglaubliche Authentizität zu liefern. Mit jedem neuen Spiel streben wir nach einer erstaunlich detaillierten und historisch genauen Handlung, die mit unserer eigenen Fantasie angereichert ist. Unsere Geschichten basieren auf realen historischen Figuren, die auch nach Jahrhunderten noch eine starke Aura des Geheimnisvollen umgibt: genau wie der große Nikola Tesla oder Leonardo Da Vinci.





Wir sind Meister der Puzzles, Denksportaufgaben, verwirrenden Rätsel und komplexen Schließfächer, die weit außerhalb des Sichtfelds verborgen sind.