Blind Descent, SF-Survival-Adventure inspiriert von Scavengers Reign bekommt heute erste Steam-Demo

„Wir mögen menschlichen Gesetzen trotzen, aber den Naturgesetzen können wir nicht widerstehen” – Jules Verne’s 20.000 Meilen unter dem Meer

Nikosia, Zypern, 31. Juli 2025 — Das Science-Fiction-Survival-Spiel Blind Descent bekam zum Summer of Games einen neuen Trailer; nun folgt der erste Playtest, der ab jetzt für alle Spieler auf Steam zugänglich ist.

Blind Descent entführt Spieler in eine faszinierende und gnadenlose Welt tief unter der Oberfläche des Mars. Nach dem katastrophalen Scheitern seiner Mission, wacht ein einsamer Überlebender inmitten eines riesigen, fremden Ökosystems auf. Was als Suche nach den verschollenen Crewmitgliedern beginnt, entwickelt sich schnell in die Geschichte der Symbiose mit einer neuen Welt.

Ziel der Alpha ist es, Kernmechaniken und Spielerverhalten zu überprüfen, weswegen der Fokus auf Solo-Inhalten liegt. Die Entwickler von Pokuch zielen darauf ab, ein eindringliches Gefühl von Immersion und Entdeckung zu erwecken, weswegen die Spieler dazu angehalten sind, ihre Gedanken im dazugehörigen Steam-Hub bzw. auf Discord zu teilen.

Um die Mechaniken noch tiefgängiger zu gestalten, arbeitet das Team an einem Symbiose-System, inspiriert von der fremdartigen Logik der TV-Serie Scavengers Reign. Das System bestimmt, wie die Spieler mit dem Ökosystem interagieren können; mehr Details werden in Kürze bekanntgegeben.

Publisher des Spiels ist META Publishing, ein Publishing-Label von Owlcat Games. Blind Descent geht 2026 auf Steam in den Early Access; zum Full Release erscheint es auch für Konsole.

Features von Blind Descent:

Erkunde eine fremde Welt, die sich zu Wehr setzt: Entdecke weitläufige unterirdische Biome voller mysteriöser Lebensformen und reaktionsfreudiger Flora.

Überleben durch Verständnis: Erforsche das Ökosystem, beobachte die Verhaltensweise der Aliens und baue Werkzeuge, die bei der Anpassung helfen

Unterflucht mit Konsequenzen: Baue Stück für Stück in einer Welt, in der sich die Natur zurückholt, was vernachlässigt wird. Basen können überwuchert, verschlungen oder verseucht werden.

Mutiere, um dich anzupassen: Du wirst auf biologische Phänomene treffen, die dich verändern werden. Erhalte Fähigkeiten durch den Kontakt mit fremdartigen Sporen, Früchten oder seltsamen Infektionen.

Fortbewegung: Nutze fortschrittliche Kletterausrüstung, um vertikale Schächte zu erklimmen und verräterisches Terrain mit Präzision und Agilität zu überqueren.

Haltet gemeinsam durch : Schließ dich mit bis zu drei weiteren Pionieren im Online-Koop zusammen. Passt euch an, erkundet die Welt und legt die Wahrheit Seite an Seite frei.