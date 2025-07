Das gefeierte reisende Händler-Abenteuer Cozy Caravan kommt auf die Nintendo Switch!



Geh deinem Geschäft nach, hilf den liebenswerten Dorfbewohnern – zusammen mit deinem besten Kumpel Bubba!

Das Indie-Entwicklerstudio 5 Lives Studios freut sich bekannt zu geben, dass ihr beliebtes, herzerwärmendes Reisehändler-Abenteuer Cozy Caravan zusammen mit dem offiziellen 1.0-Release für PC nun auch auf Nintendo Switch erscheinen wird. Zur Feier der Switch-Ankündigung hat 5 Lives Studios einen neuen Trailer veröffentlicht, der all die Möglichkeiten zeigt, wie du Freude und Herzlichkeit verbreiten kannst, während du dein Geschäft auf die Straße bringst:

Watch the Cozy Caravan Day in the Life trailer: Cozy Caravan erhielt bereits große Anerkennung, als es letztes Jahr im Steam Early Access erschien. Dort konnte es über 400 Spielerbewertungen mit dem Schnitt „Sehr positiv“ sammeln und gewann bei den Australian Game Developer Awards 2024 den Preis für Excellence in Sound Design. Seitdem erhielt das Spiel drei große Inhaltsupdates, die neue Gebiete wie Harvestvale, Cottonbluff Cove und Bayside hinzufügten – jeweils mit neuen Charakteren, Quests und jeder Menge gemütlicher Stimmung. Die Switch-Version wird zum Launch alle Inhalte dieser Updates und mehr enthalten, wenn das Spiel zeitgleich mit der PC-Vollversion den Early Access verlässt.

„Die Switch war von Anfang an unser Ziel. Noch bevor wir den ersten Asset erstellt haben, wussten wir, dass dieses Spiel perfekt für die Switch ist,“ so Dean Ferguson, Creative Lead von Cozy Caravan und Mitbegründer von 5 Lives Studios. „Wir wollten immer, dass Spieler Cozy Caravan überall und jederzeit mitnehmen können. Es ist perfekt, um in die Rolle eines reisenden Händlers einzutauchen und Freude in die Welt zu tragen!“

Cozy Caravan lädt dich zu einer Expedition ein, in der Handwerk, Handel und Erkundung in einer charmanten, liebevoll gestalteten Welt zusammenfließen. Erstelle deinen eigenen knuddeligen Alter Ego, reise mit deinem treuen Caravan und deinem besten Freund Bubba die offenen Straßen entlang, und errichte mobile Märkte in den Städten, die du besuchst. Stelle eine Vielzahl von Gegenständen in unterhaltsamen Minispielen her, verkaufe sie anschließend auf deinem Markt und handle mit den Einheimischen.



Erlebe den warmen Charme einer Kleinstadt bei jeder freundlichen Geste entlang deines Weges. Begegne einem bunten Geflecht aus Charakteren mit eigenen Geschichten und Quests, die das Gefühl von Verbundenheit und Gemeinschaft auf deiner Reise vertiefen. Halte an, um die Einheimischen zu grüßen und nimm an unterhaltsamen Aktivitäten teil. Und halte die Augen offen – man weiß nie, wo man vielleicht jemandem begegnet, der eine Mitfahrgelegenheit gebrauchen könnte!

Über 5 Lives Studios:

5 Lives Studios wurde 2013 von fünf Branchenveteranen gegründet, die zuvor fast ein Jahrzehnt lang gemeinsam in verschiedenen Studios gearbeitet hatten. Mit ihrem Debütspiel Satellite Reign starteten sie ihre unabhängige Reise. Zusammen blicken sie auf Erfahrung in einer Vielzahl von Genres und großen Marken wie Syndicate, Grand Theft Auto, Darksiders und Star Wars zurück.



Visit: https://www.5livesstudios.com/