Entwickler DoubleBee hat gemeinsam mit den Publishern rokaplay und Headup , mit zusätzlicher Unterstützung von Mipumi , das Spiel A Game About Digging A Hole offiziell für iOS and Google Play, eröffentlicht. Nach seinem großen Erfolg auf Steam Anfang dieses Jahres können nun auch Mobile-Spieler das skurrile, minimalistische Grabungsabenteuer jederzeit und überall erleben. Schaufeln, bohren und graben Sie sich Ihren Weg durch das Spiel –

A Game About Digging A Hole ist jetzt für Mobilgeräte erhältlich! and A Game About Digging A Hole | Launch Trailer Grabe tief, verkaufe Deine Funde, verbessere Deine Ausrüstung und setzen Sie Deine Reise immer weiter fort. Mit jedem Spatenstich kommst Du der Wahrheit ein Stück näher. Kein Zeitdruck, keine Regeln – nur Du und das Abenteuer unter der Erde. Features von A Game About Digging A Hole: Einfacher, süchtig machender Gameplay-Loop – Graben, Beute finden, verkaufen, aufrüsten, tiefer graben, Geheimnisse entdecken!

Upgradesystem – Verbessern Sie Ihre Ausrüstung, um schneller und tiefer zu graben.

Charmante, geheimnisvolle Geschichte – Kaufen Sie ein günstiges Haus mit einem verborgenen Schatz im Hinterhof.

Keine Mikrotransaktionen – Das komplette Spiel als Einmalkauf für weniger als eine Tasse Kaffee.