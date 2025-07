Brandneues Warhammer 40.000: Mechanicus II Gameplay auf der gamescom 2025 Das Entwicklerteam präsentiert bislang unveröffentlichtes Gameplay, darunter neue Anführer, Einheiten und Biome sowohl der Adeptus Mechanicus als auch der Necrons. Zudem werden neue Kampagnenmechaniken und Missionsereignisse im Rahmen von 30-minütigen Presse-Terminen vorgestellt. ÜBER DAS SPIEL Sühne für vergangene Fehler als Faustinius im andauernden Krieg gegen die uralte Spezies der Necrons, und begleite den unaufhaltsamen Aufstieg von Vargard Nefershah, die das Kronenweltreich ihrer Dynastie vom Adeptus Mechanicus zurückerobern will. Erlebe einen epischen Konflikt, meisterhaft erzählt über mehrere Kampagnen hinweg, reich an narrativen Ereignissen. Deine Entscheidungen beeinflussen nicht nur den Verlauf des Krieges – sondern auch sein dramatisches Ende. In Warhammer 40.000: Mechanicus II übernehmen die Spieler entweder die Kontrolle über die Adeptus Mechanicus oder die Necrons, jeweils mit einer vollständig spielbaren Kampagne aus ihrer eigenen Perspektive. Als Magos Dominus Faustinius kommandierst du ein charakterstarkes Gefolge von Tech-Priester-Anführern, während du als Vargard Nefershah deinen eigenen Hof aus Necron-Adligen zusammenstellst. Taktisches Gameplay steht erneut im Mittelpunkt. Verwalte die Garnisonen deiner Territorien und stelle Streitkräfte für jede Mission zusammen – mit einer stark erweiterten Auswahl an Einheiten aus dem jeweiligen Fraktionsarsenal. Neue Umweltmechaniken fordern dich dazu auf, deine Truppen strategisch zu manövrieren: Suche als Mechanicus Deckung hinter Terrain oder zerstöre es als Necron, um deinen Gegner zu dominieren.