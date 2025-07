Die Hafenstadt ruft: In The Bus geht es jetzt in die Hamburger City

Die neue DLC-Map Hamburg City für The Bus erscheint heute mit zwei originalgetreuen Linien

Paderborn, 31. Juli 2025 – Publisher Aerosoft und Entwickler Halycon Media erweitern heute das Bus-Simulationsspiel The Bus mit der Stadt-Erweiterung Hamburg City. Das neue Add-On führt Spieler auf den originalgetreu nachgebauten Linien 6 und 17 durch grüne Wohnviertel in die pulsierende Innenstadt mit Sehenswürdigkeiten, Bahnhöfen und lebendiger Umgebung – inklusive U-Bahnen, S-Bahnen und Fernzügen, die durch den Hauptbahnhof rauschen.

Einen Trailer gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=c4iE31fprdM





Im Spiel enthalten sind mehr als 200 detailverliebte 3D-Objekte: Speicherhäuser, moderne Büros, Brücken und Bahnhöfe, sowie bekannte Wahrzeichen, darunter der Fernsehturm, das Spiegel-Gebäude, die Elbphilharmonie und mehr.

Auch abseits berühmter Gebäude wartet typisch Hamburger Flair: Angepasste Fassaden, Fenster und Türen an den rund 300 neuen Gebäude-Modellen machen die Umgebung unverkennbar, abgerundet durch beispielsweise rote Mülleimer am Straßenrand und kultige Fahrradschuppen in Uhlenhorst.

Die Linie 6 bringt Spieler vom grünen U-Bahnhof Borgweg quer durch die Innenstadt bis in die eindrucksvolle Speicherstadt. Die Linie 17 führt von der U-Bahn-Station Feldstraße über Winterhude zum Bahnhof Barmbek. Beide Linien führen über insgesamt 40 Brücken, vorbei an unverwechselbaren Bauwerken an individuell nach realen Vorbildern gestaltete Haltestellen.

Features:

Zwei authentische Linien: Linie 6 und 17 mit über 60 Haltestellen und bis zu 45 Minuten Fahrzeit pro Strecke

Detailverliebte Nachbildung: Haltestellen, Brücken, Bahnhöfe, Wahrzeichen, u.v.m.

The Bus Über 500 einzigartige Objekte: Mehr als 200 individuelle Objekte und über 300 an Hamburg angepasste Objekte aus dem Hausbau-Tool von

Typisch Hamburg: Unter anderem rote Mülleimer, Fahrradschuppen, Denkmäler und Hafenflair

Dynamische Stadtszenerie: Märkte, Zirkus und saisonale Veranstaltungen

Lebendige Scheibenwelt: U- und S-Bahnen, Metronom sowie Regional- und Fernzüge

Hochbahn-Bus-Mods inklusive: Mit angepasster Innenausstattung und Lackierung

Offiziell lizenziert: In Kooperation mit der Hamburger Hochbahn AG

Das Add-On Hamburg City für The Bus ist ab sofort auf Steam erhältlich.