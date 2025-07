Misc. A Tiny Tale erscheint heute für PC via Steam | Neuer Trailer feiert Freundlichkeit und charmante Roboter Perth, Australien – 31. Juli 2025 – Das Warten hat ein Ende für PC-Spieler! Misc. A Tiny Tale, das herzerwärmende 3D-Abenteuer von Tinyware Games, ist ab sofort auf Steam für 19,99 USD / 16,99 GBP / 19,99 EUR erhältlich. Zur Feier des Releases bieten die Entwickler einen zeitlich begrenzten Rabatt von 15 % an. Zum Launch wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht, der die farbenfrohe Spielwelt, die liebenswerten Charaktere und eine Geschichte in den Mittelpunkt stellt, die uns sanft daran erinnert, dass Anderssein völlig in Ordnung ist – und dass Freundlichkeit zählt. 🎬 Launch-Trailer ansehen: https://youtu.be/Cbu_lmFn6E0

🌟 Was euch in Misc. A Tiny Tale erwartet: Klassisches Jump’n’Run: Hüpft, rollt und gleitet durch post-humane Landschaften wie überwucherte Gärten, verrostete Hausdächer und vergessene Spielplätze. Roboter mit Herz: Trefft auf eine schrullige Besetzung von Robotern – von tanzenden Instrumenten über fliegende UFOs bis hin zu geheimnisvollen Liebenden – jede Figur hat ihre eigene Geschichte. Eine bedeutungsvolle Botschaft: Erlebt eine Geschichte, die Individualität, Freundschaft und die Kraft des Helfens feiert. Rätsel & Geheimnisse: Vollgepackt mit versteckten Zahnrädern, Sammelobjekten und charmanten Nebenquests, die entdeckt werden wollen.

Nach dem erfolgreichen Nintendo Switch-Debüt in der vergangenen Woche ist Misc. A Tiny Tale nun bereit, auch PC-Spieler:innen zu verzaubern. Ob ihr nostalgisch euren Kindheitserinnerungen nachjagt oder euren ersten 3D-Plattformer entdeckt – dieses kleine Abenteuer hat ein großes Herz. Das Spiel ist außerdem für die Nintendo Switch 2 optimiert und bietet dort verbesserte Leistung und Grafik für Next-Gen-Spieler:innen.