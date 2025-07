Neues Brettspiel „The Witcher: Legacy“ angekündigt! CD PROJEKT RED und Go On Board haben heute das nächste Brettspiel im Witcher-Universum angekündigt: The Witcher: Legacy.

Im Überblick: The Witcher: Legacy ist ein erzählerisch getriebenes Abenteuer, das allein oder kooperativ mit bis zu vier Spielern gespielt werden kann.

Das Spiel bietet eine tiefgehende, verzweigte Handlung mit Konsequenzen, die von Sitzung zu Sitzung fortbestehen.

Wer das Projekt auf Gamefound verfolgt – und später an der Kampagne teilnimmt – erhält eine exklusive Gorgon-Monster-Miniatur. Das Spiel ist die dritte Zusammenarbeit zwischen CD PROJEKT RED und Go On Board im Witcher-Universum. In The Witcher: Legacy übernehmen 1–4 Spieler die Rollen von Hexern der Wolfsschule, die die Verantwortlichen für einen brutalen Angriff jagen, der die Schule fast zerstört hat. Über mehrere Szenarien hinweg entfaltet sich eine weit verzweigte Hauptgeschichte. Spieler stehen vor schwierigen Entscheidungen, die ihre Geschichte formen und eine einzigartige, immersive Erzählung schaffen – mit spürbaren Folgen von einer Spielsitzung zur nächsten. Das Spiel spielt im Königreich Kaedwen, wo die Spieler weite Ländereien erkunden, Monster bekämpfen, ihre Fähigkeiten trainieren und knappe Ressourcen verwalten müssen – während sie gleichzeitig eine Verschwörung aufdecken, die die Existenz aller Hexer bedroht. Die Gamefound page for The Witcher: Legacy ist jetzt live. Wer das Projekt jetzt verfolgt und später an der Crowdfunding-Kampagne teilnimmt, erhält die exklusive Gorgon-Miniatur – ein Monster, das bisher in keinem Witcher-Videospiel aufgetaucht ist. Frühere gemeinsame Spiele von CD PROJEKT RED und Go On Board waren große Erfolge. The Witcher: Old World, erschienen 2022, gehört zu den zehn größten Crowdfunding-Kampagnen für Brettspiele aller Zeiten. Mit über 192.000 verkauften Exemplaren ist es weiterhin ein weltweiter Bestseller. Wer über den Fortschritt auf dem Laufenden bleiben und die Kampagne verfolgen möchte, kann jetzt The Witcher: Legacy auf Gamefound besuchen. Über CD PROJEKT RED

CD PROJEKT RED ist ein 2002 gegründetes Entwicklungsstudio. Zu den bekanntesten Titeln gehören das futuristische Rollenspiel Cyberpunk 2077, dessen Spionage-Thriller-Erweiterung Phantom Liberty sowie die The Witcher-Spielereihe, einschließlich The Witcher 3: Wild Hunt und seiner beiden Erweiterungen. Zusammen mit Studio TRIGGER produzierte CD PROJEKT RED auch die preisgekrönte Netflix-Animeserie Cyberpunk: Edgerunners. Gemeinsam mit GOG.COM, einem PC- und Mac-Spiele-Store, ist CD PROJEKT RED Teil der CD PROJEKT Group. Die CD PROJEKT S.A. ist an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLOPTTC00011). Über das The Witcher-Franchise

Das von CD PROJEKT RED geschaffene The Witcher-Franchise umfasst eine Serie von Dark-Fantasy-Rollenspielen, die sich weltweit über 75 Millionen Mal verkauft und mehr als 1.000 Auszeichnungen erhalten haben. The Witcher 3: Wild Hunt erschien 2015 für PC, Xbox One und PlayStation 4, 2019 für Nintendo Switch und erhielt 2022 ein Next-Gen-Update für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5. Das Spiel gewann insgesamt 250 „Game of the Year“-Auszeichnungen und verkaufte sich über 60 Millionen Mal. Der kommende Singleplayer-Open-World-Titel The Witcher 4 läutet eine neue Saga ein und konzentriert sich auf Ciri, die den Weg einer professionellen Monsterjägerin einschlägt. Die The Witcher-Spiele basieren auf der Romanreihe von Andrzej Sapkowski.