Dead Take, ein psychologisches Horrorspiel mit Neil Newbon und Ben Starr vom preisgekrönten Entwickler Surgent Studios (Tales of Kenzera™: ZAU), ist ab sofort für PC erhältlich.Tales of Kenzera™: ZAUDen Trailer gibt es hier zu sehen.Das Spiel spielt in einer luxuriösen, abgeschiedenen Villa in den Hollywood Hills. Die Spieler:innen schlüpfen in die Rolle eines Schauspielers (Neil Newbon als Chase Lowry), der nach seinem verschwundenen Freund (Ben Starr als Vinny Monroe)sucht, der nach einer rauschenden Party spurlos verschwunden ist. In klassischer Escape-Room-Manier lösen die Spieler:innen Rätsel, finden und schneiden Live-Action-Videomaterial zusammen und enthüllen dabei die dunklen Geheimnisse hinter der glitzernden Fassade der Unterhaltungsindustrie. Dead Take ist ein Abstieg in die persönliche Hölle eines kreativen Geistes – und eine kritische Auseinandersetzung mit einer Branche, die Talent feiert und gleichzeitig die Seele dahinter auslaugt.Zum Cast gehören außerdem Jane Perry (Baldur’s Gate 3, Dragon Age: The Veilguard) und Alanah Pearce (Cyberpunk 2077, V/H/S/Beyond) sowie Cameo-Auftritte von Laura Bailey (The Last of Us: Part II, Marvel’s Spider-Man 2), Matthew Mercer (Critical Role, Final Fantasy VII: Rebirth), Sam Lake (Alan Wake II, Max Payne), Travis Willingham (Marvel Rivals, Star Wars Jedi: Fallen Order) und CDawgVA (Honkai: Star Rail, Card-En-Ciel).„Ich mache keine halben Sachen mit Dead Take“, sagt Abubakar Salim, Creative Director von Surgent Studios. „Wir wollten mutig sein, Risiken eingehen, unglaubliche Schauspieler:innen an Bord holen, die die Vision verstehen. Es ist ambitioniert – aber genau deshalb durften wir nicht zögerlich sein. Das ist unsere Chance.“Dead Take ist ab sofort für PC via Steam und Epic Games Store verfügbar. Weitere Informationen und Updates gibt es auf den Kanälen von Surgent Studios bei X, Bluesky, Instagram sowie auf der offiziellen Website.