ROG Strix XG248QSG Ace als offizieller Monitor für die restlichen Turniere der BLAST Counter-Strike 2-Turnierserie 2025 ausgewählt

BLAST ist ein globales Unternehmen für Wettkampfunterhaltung, dessen Mission es ist, Mega-Entertainment in die Welt zu bringen und eSport, Gaming und andere neue Wettkampfformate auf die nächste Stufe zu heben.

BLAST ist bekannt dafür, durch atemberaubende Produktionsqualität, großartige kreative Ideen und bahnbrechende Momente, in denen die Fans im Mittelpunkt stehen, Pionierarbeit im Bereich eSport zu leisten. Das Unternehmen bringt die größten Teams und die besten Superstars zusammen, um in den größten Arenen der Welt, von London und Singapur bis Austin und Rio, um Ruhm und Preisgelder in Millionenhöhe zu kämpfen.

BLAST hat Niederlassungen in Kopenhagen (Hauptsitz), London, Berlin und bald auch in Mumbai und New York City. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit den weltweit führenden Spieleherstellern Epic Games, Valve, KRAFTON und Ubisoft zusammen, um eSport für beliebte Titel wie Rocket League, Fortnite, Rainbow Six, PUBG, Dota2 und Counter-Strike 2 zu produzieren, zu vermarkten und bereitzustellen.