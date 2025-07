Wall World 2 lädt Spieler zum ersten Playtest ein

Das erste spielbare Playtest-Erlebnis des Roguelite-Tower-Defense-Abenteuers ist ab sofort verfügbar. Alawar freut sich bekannt zu geben, dass der Playtest zu Wall World 2 offiziell auf Steam live ist und Spielern erstmals die Möglichkeit gibt, das mit Spannung erwartete Sequel selbst zu erleben. Erstmals vorgestellt im Rahmen der Humble Games Showcase, Anfang des Jahres, baut Wall World 2 auf dem einzigartigen Mix aus Tower Defense, Mining und Roguelite-Mechaniken auf, den Fans bereits im Vorgänger schätzten – dieses Mal mit noch mehr Tiefe, Gefahren und Entdeckungen. Der Playtest bietet die erste Gelegenheit, ins Spiel einzutauchen und durch direktes Feedback an der Weiterentwicklung mitzuwirken. Den neuesten Trailer findest du weiter unten! Wall World 2 bringt eine Vielzahl neuer Features mit sich, darunter prozedural generierte Minen voller tödlicher Anomalien, geheimnisvoller Biome und einer größeren Vielfalt an Gegnern – sowohl an der Oberfläche als auch in den Tiefen der Mauer. Spieler können ein überarbeitetes Fortschrittssystem, verbessertes Kampfsystem und individuell anpassbare Robospinnen-Upgrades ausprobieren, inklusive austauschbarer Beine und Ketten, die das Gameplay maßgeblich beeinflussen. Vor dem Hintergrund einer riesigen vertikalen Mauer kehrt man zurück in das Cockpit eines mächtigen Robospinnen-Panzers, um zu graben, zu kämpfen und sich durch feindliche Terrains zu upgraden. Zwischen den Runs können Spieler die Sphärenstadt erkunden – ein zentraler Hub zur Freischaltung neuer Technologien, dem Treffen mit Charakteren und der Vorbereitung auf den nächsten gefährlichen Einsatz. Hauptfeatures: Mining & Erkundung – Dringe in ständig wechselnde Minen vor und entdecke uralte Technologien tief in der Mauer.

Roguelite-Fortschritt – Verbessere deine Robospinne und deinen Exo-Anzug dauerhaft mit Upgrades und Ausrüstung nach jedem Run.

Dynamische Kämpfe – Bekämpfe Feindeswellen sowohl an der Oberfläche als auch unter Tage mit einem aufrüstbaren Waffenarsenal.

Anomalien & Umgebungen – Neue Kacheltypen, explosive Effekte und sich wandelnde Biome verändern das Spielverhalten drastisch.

Anpassung – Individualisiere die Mobilität, Waffen und Support-Systeme deiner Robospinne nach deinem bevorzugten Spielstil. Der Playtest zu Wall World 2 ist ab sofort auf Steam verfügbar. Spieler können das Spiel auf Steam auf ihre wishlist the game setzen und über die neuesten Updates informiert bleiben, indem sie Alawar auf Twitter oder dem Discord beitreten. Über Alawar: Alawar ist ein unabhängiger Entwickler und Publisher von Videospielen, gegründet 1999. Das Unternehmen ist auf Midcore- und Casual-Games spezialisiert und entwickelt Spiele für PC, Konsolen und mobile Plattformen. Zu den bekanntesten Titeln von Alawar gehören die Beholder-Reihe, Do Not Feed the Monkeys, Karate Survivor, Necrosmith, Wall World und viele weitere Veröffentlichungen.