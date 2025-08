„Curse of the Court ist das dritte Abenteuer‑Modul für den Kingdoms‑Modus von DD2. Genau wie bei den beiden vorherigen bringt dieses Update neue Inhalte, Mechaniken und eine gefährliche Schar bislang unbekannter Schrecken mit sich – und das alles in einem weiteren KOSTENLOSEN Update. Mittlerweile grenzt die Menge an kostenlosen Inhalten in Darkest Dungeon II schon an Wahnsinn! Wir hoffen sehr, dass unsere Spieler sich über die Rückkehr der Bloodsuckers freuen werden!“

– Chris Bourassa, Creative Director, O Positive

Kingdoms ist ein kostenloser Spielmodus, der eine neue und überarbeitete Struktur einführt, zusammen mit drei Abenteuer‑Modulen: Hunger of the Beast Clan, gefolgt von Secrets of the Coven und nun Curse of the Court. Anders als im ursprünglichen Confessions‑Modus müssen die Spieler im Kingdoms-Modus das Königreich und ein Netzwerk von Gasthäusern gegen neue, mächtige feindliche Fraktionen verteidigen – darunter die gefräßigen Tiermenschen, eine bösartige Hexenzirkel‑Bruderschaft und nun die erbarmungslosen Bloodsuckers. Curse of the Court ist das dritte und letzte Modul des Kingdoms-Modus.