Hochwertige Funktionen und ultimative Optik platzsparend vereint:

Die beleuchtete mechanische 60% Gaming Tastatur – ATMOS Heeslingen, 1. August 2025 – Speedlink, die renommierte deutsche Marke für preis-leistungsstarkes Gaming- und PC-Zubehör, präsentiert die ATMOS RGB Rainbow Mechanical 60% Gaming Tastatur, die das Gaming-Erlebnis auf ein neues Level hebt. Ausgestattet mit mechanischen Tasten und einem kompakten Design, ist diese Tastatur ein Muss für anspruchsvolle Gamer. Das Keyboard zeichnet sich durch seine kompakte 60%-Größe aus und die präzisen “Brown Switches“ sorgen für schnelle Reaktionsfähigkeit. Die Switches der Tasten beeindrucken mit einer Lebensdauer von bis zu 50 Millionen Anschlägen. Dank Win-Key-Lock lassen sich ungewollte Unterbrechungen durch versehentliche Betätigungen vermeiden. Das N-Key-Rollover stellt zudem sicher, dass jeder Tastenanschlag registriert wird, was für schnelle und fehlerfreie Eingaben essenziell ist. Ergänzt werden diese Funktionen durch erweiterte Steuerungsmöglichkeiten über die FN-Taste, einschließlich Zugriff auf zusätzliche Multimedia-Funktionen. Um eine einzigartige Gaming-Atmosphäre zu schaffen, bietet die konfigurierbare RGB-Beleuchtung zahlreiche Beleuchtungseffekte, deren Geschwindigkeit und Helligkeit individuell einstellbar sind, und die bei Bedarf vollständig ausgeschaltet werden können. Mit einer robusten Stahlplatte als Basis und rutschfesten Füßen bietet die ATMOS RGB Tastatur höchste Stabilität und Zuverlässigkeit. Das abnehmbare Kabel (USB-A auf USB-C) gewährleistet maximale Mobilität. Der USB-C Anschluss direkt an der Tastatur sorgt für einfache und schnelle Verbindungen mit einer Stromquelle (USB-A). Die durchdachte Konstruktion und die vielseitigen Features machen das ATMOS RGB Gaming Keyboard zur exzellenten Wahl für Gamer, die keine Kompromisse in Bezug auf Leistung und Design eingehen möchten.

Verfügbarkeit:

Die ATMOS RGB Rainbow Mechanical Gaming Tastatur ist ab sofort für 29,99 € (UVP) erhältlich. Technische Details SL-670015-BK: Mechanische Gaming Tastatur mit Regenbogen-RGB-Beleuchtung

Kompaktes 60% Tastenfeld | Präzise Reaktionsfähigkeit dank Brown Switches

Funktionserweiterung über FN-Tastenkombinationen

N-Key-Rollover zur präzisen Eingabeerkennung

Abschaltbare Windows-Taste

Verschiedene Beleuchtungseffekte (Beleuchtung auch ausschaltbar, Geschwindigkeit der Effekte einstellbar)

Verschiedene Helligkeitsstufen

Höhenverstellung für optimalen Komfort

Robuste Stahlplatte als Basis

Rutschfeste Füße für stabilen Stand

Abnehmbares USB-C auf USB-A Kabel für maximale Mobilität

USB-C Anschluss an der Tastatur

Kabellänge: 1,65m

Abmessungen: 290 x 100 x 40mm (B × T × H)

Gewicht: 550g (inkl. Kabel) Über Speedlink:

Speedlink® ist einer der führenden Hersteller von Gaming- und Office-Peripherie in Europa. Seit Gründung der Marke im Jahre 1998 positioniert sich Speedlink® sehr erfolgreich im Segment PC- und Videospielkonsolen-Zubehör. Das Produktportfolio umfasst Soundsysteme, Headsets, Mäuse, Mauspads, Tastaturen, Gamepads, Joysticks und verschiedenstes IT-Zubehör. Speedlink®-Produkte bestechen durch die Kombination neuartiger Technologien mit exzellentem Design und hervorragender Funktionalität. (www.speedlink.com)