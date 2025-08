IT’S SHOWTIME! Outright Games veröffentlicht neuen Gameplay-Trailer für NBA BOUNCE Neuer Gameplaytrailer mit neuem, aufregenden Einblick in den Party-Modus und actiongeladenem Match-Gameplay Führe perfekte Pässe und spielentscheidende Longshots aus.

Spiele 3-gegen-3-Matches mit Freunden und Familie im coolen lokalen Mehrspielermodus.

Starte den Party-Modus und genieße sieben unvorhersehbare Szenarien, die neue Herausforderungen in dein Spiel bringen.

Tritt an und führe eins der 30 NBA-Teams zum Sieg in der Meisterschaft! London, Großbritannien, 31. Juli 2025: Outright Games, der führende Publisher von familienfreundlicher interaktiver Unterhaltung, freut sich, den actiongeladenen neuen Gameplay-Trailer zu NBA BOUNCE zu präsentieren. Der neue Gameplay-Trailer wurde von Unfinished Pixel entwickelt und zeigt das spannende Basketballspiel, das am 26. September 2025 für PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam erscheint. Springe hier zum Gameplaytrailer Der Gameplay-Trailer zu NBA BOUNCE gibt einen ersten Einblick in das Basketballspiel und zeigt die energiegeladenen Matches, die coolen Anpassungsoptionen und den chaotisch-lustigen Party-Modus. Der Trailer zeigt vier verschiedene Spielmodi: „Quick Match“ für schnelle 3-gegen-3-Spiele mit bis zu 4 Spielern, „Season“, wo du mit einem Team durch eine komplette NBA-Saison bis zum Finale spielst, „Tournament“, wo 1 bis 4 Spieler vor Ort mit ihren Lieblingsmannschaften eigene Turnierpläne erstellen können, und „Party Mode“, der für unerwartete Action und Chaos sorgt, bei dem die Regeln auf den Kopf gestellt werden. Der Party-Modus ist ein echtes Highlight, bei dem in jedem Viertel einer von neun unvorhersehbaren Regeländerungen eingeführt werden. Von „Electroball“, bei dem Spieler, die den Ball zu lange halten, einen Stromschlag bekommen, bis hin zu „Ball Pop!“, bei dem der Ball in Konfetti zerplatzt, bietet jedes Spiel eine neue Herausforderung. Andere Modifikationen wie „Gold Rush“, „Live Ball“ und „Folding Rim“ sorgen für noch mehr Abwechslung – perfekt für spannende lokale Multiplayer-Spiele mit Freunden und Familie. Im Trailer steht die Individualisierung voll im Mittelpunkt. Die Spieler können sich einen Basketballer nach ihren Wünschen gestalten – oder ihrer Fantasie mit kreativen, verrückten Designs freien Lauf lassen. Außerdem können sie als Maskottchen berühmter NBA-Teams wie den Chicago Bulls, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Miami Heat und Milwaukee Bucks auf den Platz gehen. „Wir freuen uns sehr, den ersten Gameplay-Trailer zu NBA BOUNCE zeigen zu können. Es ist ein Spiel, das den Geist des Basketballs auf eine Art und Weise einfängt, die die ganze Familie genießen kann. Mit intuitiver Steuerung, Couch-Koop-Multiplayer und einem lebendigen, zugänglichen Design wird NBA BOUNCE Fans auf der ganzen Welt schnelle, unterhaltsame Basketball-Action bieten. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler aller Altersgruppen im September selbst ins Spiel einsteigen und es erleben“, so Stephanie Malham, Managing Director von Outright Games. NBA Bounce erscheint am 26. September 2025 für PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam. Über Outright Games

Outright Games ist ein globaler Videospiel-Publisher, der sich darauf spezialisiert hat, einem weltweiten Publikum hochwertige Familienunterhaltung zu bieten. Outright Games wurde 2016 gegründet und hat sich mit spannenden interaktiven Spielen, die auf beliebten Unterhaltungslizenzen basieren, einen Platz auf dem Markt gesichert. Outright Games erweckt Geschichten und Charaktere zum Leben, darunter beliebte Titel wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game und PAW Patrol World mit Paramount Game Studios, Bluey: The Videogame mit BBC Studios und Ludo Studio sowie Peppa Pig: World Adventures mit Hasbro. Mit einem Titel von Outright Games ist Spaß für die ganze Familie garantiert. Weitere Infos findest du unter: www.outrightgames.com Über Unfinished Pixel

Unfinished Pixel ist ein Indie-Spielestudio mit 17 Leuten aus Barcelona, das 2014 gegründet wurde. Das Team hat es sich zum Ziel gesetzt, coole Erlebnisse zu entwickeln und dabei die verschiedenen Spielgenres zu erkunden, für die sie sich begeistern. Das Studio ist bekannt für Spiele wie Spy Chameleon, Super Volley Blast, Super Tennis Blast und Super Soccer Blast.