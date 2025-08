CRUNCHYROLL GIBT DEN ERWERB ZAHLREICHER SERIEN AUF DER ANIMAGIC 2025 BEKANNT: „MY STATUS AS AN ASSASSIN OBVIOUSLY EXCEEDS THE HERO’S”, „THIS MONSTER WANTS TO EAT ME”, „THE WARRIOR PRINCESS AND THE BARBARIC KING” UND WEITERE ERSCHEINEN IN KÜRZE – Neue deutsche Sprachfassung für Lord of Mysteries und weitere Anime bekannt gegeben – Mannheim, Deutschland (4. August 2025) – Crunchyroll, die ultimative Anlaufstelle für Anime-Fans weltweit, hat am Samstag, den 2. August, sein Crunchyroll Panel im Kongresszentrum Rosengarten auf der AnimagiC 2025 abgehalten. Während des Panels wurden zahlreiche mit Spannung erwartete Titel bekannt gegeben, auf die sich Fans in naher Zukunft freuen dürfen: Titel der Serie: My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s

Premiere : Oktober 2025

Animationsstudio: Sunrise ( Cowboy Bebop ; Inuyasha ; Mobile Suit Gundam Wing )

Zusammenfassung : Akira ist der Typ Mensch, den man direkt wieder vergisst, auch wenn er neben einem stehen sollte. Als er jedoch mit seiner gesamten Klasse zusammen in eine andere Welt befördert wird, nimmt er die Rolle eines stillen Assassinen an. Akira ist davon überzeugt, dass etwas nicht stimmt … Seine Werte sind viel zu hoch und auch einige andere Dinge möchten nicht ganz zusammenpassen. Tief in das gefährliche Spiel der royalen Elite gesogen, muss er feststellen, dass er vom König höchstselbst in diese Welt beschworen wurde und sich diesen zum Feind gemacht hat. Mithilfe des Elfengeistmediums Amelia versucht Akira nun, die Wahrheit zu ergründen und seine Rache vorzubereiten.

Gebiete : weltweit, Asien ausgenommen –––––––––––––––– Titel der Serie: This Monster Wants to Eat Me

Premiere : Oktober 2025

Animationsstudio: STUDIO LINGS ( Yuri Is My Job! )

Zusammenfassung : Hinako, eine Oberschülerin mit einer dunklen Vergangenheit, lebt allein in einer Stadt am Meer. Geplagt von einem anhaltenden Gefühl des Ertrinkens, kann sie ihren so schon langweiligen Alltag nur mit Mühe bewältigen … bis plötzlich ein Monster versucht, sie aufzufressen. Im Kampf um ihr Leben wird sie ohnmächtig – später wacht sie auf und findet sich bei einer Meerjungfrau wieder, die meint, sie gerettet zu haben. Doch hat diese Rettung ihren Preis: Hinako wird so lange von dieser Meereskreatur beschützt, bis sie zu einer perfekten Mahlzeit herangereift ist! Ihr erster Instinkt ist aber nicht, die Flucht zu ergreifen oder zu schreien, was dazu führt, dass eine ungewöhnliche Beziehung zwischen einem Monster und seiner Beute entsteht … „Ich bin gekommen, um dich zu verschlingen.“ Gebiete : Weltweit, Asien ausgenommen –––––––––––––––– Titel der Serie: The Warrior Princess and the Barbaric King

Premiere : Oktober 2025

Animationsstudio: Jumondo ( Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss But I’m Not the Demon Lord )

Zusammenfassung: Serafina de Lavillant, bekannt als die stärkste Ritterin des Westens, wurde ausgesandt, um die Barbaren-Stämme des Ostens zu unterwerfen. Als ihr dieses Unterfangen spektakulär misslingt, wird sie lebendig gefangen genommen. Gedemütigt und angsterfüllt darüber, was sie in Zukunft an Folter erwarten wird, bittet sie um ihren Tod. Doch zu ihrer Überraschung soll alles ganz anders kommen: Der Stammesführer reißt sie nicht in Stücke, sondern hält um ihre Hand an! Was erwartet sie nun – eine missbräuchliche, arrangierte Ehe oder wird sie erkennen, dass dieses Volk nicht wirklich so barbarisch ist, wie man es sich im Westen erzählt?

Gebiete : Weltweit, Japan und China (Festland) ausgenommen –––––––––––––––– Titel der Serie : Mechanical Marie Premiere : Oktober 2025

Animationsstudio : Zero-G und Liber (arbeiteten zusammen an Grand Blue Dreaming Staffel 2 und The Ice Guy and His Cool Female Colleague )

Zusammenfassung : Marie, ehemalige Kampfsportlerin, findet sich in einem Job als Hausmädchen von Arthur, dem Erben eines weitreichenden Firmengeflechts, wieder. Arthur ist ein Menschenhasser ohnegleichen, weswegen Marie sich als Roboter ausgeben muss, um bei ihm arbeiten zu können. Sollte Arthur herausfinden, dass sie ein Mensch ist, wartet die Hinrichtung auf sie – doch Maschinen gegenüber ist er sehr umgänglich, ja, er ist regelrecht in sie vernarrt …

Gebiete : Weltweit, Asien ausgenommen – Indien und der Indische Subkontinent wiederum eingenommen –––––––––––––––– Titel der Serie: Plus-sized Misadventures in Love!

Premiere: 6. Oktober 2025

Animationsstudio: Marvy Jack ( The Banished Former Hero Lives as He Pleases )

Zusammenfassung: Yumeko ist eine Frau mit geringem Selbstwertgefühl. Nachdem sie in einen heftigen Unfall überlebt hat, verliert sie nicht nur einen Teil ihres Gedächtnisses, sondern zeigt auch eine ganz andere, viel optimistischere Persönlichkeit. Ihre positive Einstellung lässt sie nun ganz anders mit ihrer Umwelt interagieren, sodass sie auf der Arbeit und im Privatleben viele Besserungen schafft. Ja, es gelingt ihr sogar, ihrem Schwarm näherzukommen, den sie bereits vor jenem Unfall anhimmelte. Dass dieser eigentlich der Vizepräsident der Firma ist, in der Yumeko angestellt ist, soll für sie dabei (k)ein Hindernis sein …

Gebiete : Weltweit – Japan, China (Festland), Hong Kong, Macau, Südkorea, Nordkorea und Taiwan ausgenommen –––––––––––––––– Titel der Serie : Alma-chan Wants to Be a Family! Premiere : erscheint 2025 Animationsstudio : Studio Flad ( Banished from the Hero’s Party )

Zusammenfassung: : Belächelt von der Welt der Wissenschaft entschließen sich die beiden Wissenschaftler Enji Kamisato und Suzume Yobane dazu, allen ihr Talent zu beweisen. Im Zuge dieses Versuchs erschaffen sie Alma, ein autonomes, selbstlernendes Robotermädchen. Auch wenn den beiden Wissenschaftlern damit ein großer Durchbruch gelungen ist, schaffen sie es im Privatleben nicht, sich zu vertragen. Trotz ihrer Differenzen entwickelt sich in beider Herzen ein elterliches Gefühl der Zuneigung für Alma, was von dem Robotermädchen natürlich nicht unbemerkt bleibt. Und so kommt es, dass Alma die wahre Natur der Beziehung „ihrer Eltern“ hinterfragt und immer mehr über Menschen und ihre Gefühle lernt, was das familiäre Band der drei zusehends stärkt. Gebiete : Weltweit, Japan und China (Festland) ausgenommen –––––––––––––––– Titel der Serie: The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife

Premiere: erscheint 2026

Animationsstudio: project No.9 ( Senpai is an Otokonoko ; Love After World Domination )

Zusammenfassung : Akira Tounome ist ein unsichtbarer Gentleman, der eine Detektei leitet, und Shizuka Yakou ist eine sanftmütige Frau, die dort arbeitet. Shizuka kann Akira jederzeit aufspüren, selbst wenn er völlig unsichtbar wird. Eine stille Liebe beginnt zwischen den beiden zu erblühen, als sich der unsichtbare Mann und die blinde Frau aneinander annähern …

Gebiete : Weltweit, Asien ausgenommen – Indien und der Indische Subkontinent wiederum eingenommen –––––––––––––––– Titel der Serie : ROLL OVER AND DIE

Premiere : erscheint 2026

Animationsstudio : A.C.G.T ( Berserk of Gluttony )

Offizielle Manga-Zusammenfassung : Durch ihre Fähigkeit „Umkehren“ ist das junge Mädchen Flum schwächer als der Durchschnittsmensch. Aufgrund einer göttlichen Fügung wurde sie jedoch dazu auserwählt, ein Mitglied der Heldengruppe zu werden. Im Kampf ist sie zwar recht nutzlos, aber sie gibt ihr Bestes, um die Gruppe zu unterstützen, indem sie sich um die Bedürfnisse jedes Einzelnen kümmert. Für Jean, den Priester, ist das jedoch nicht genug. Er möchte sie loswerden, schikaniert sie und verkauft sie kurzerhand an einen Sklavenhändler. In dieser für Flum aussichtslosen Welt gelangt sie in den Besitz eines verfluchten Schwertes. Dieses Schwert wird das Schicksal von Flum und Milkit, einer anderen Sklavin, die sie kennengelernt hat, „umkehren“. Gebiete : Weltweit, Asien ausgenommen – Indien und der Indische Subkontinent wiederum eingenommen Darüber hinaus wurde beim Panel neben dem Serienerwerb bekannt gegeben, dass Lord of Mysteries, Cased Closed (Detektiv Conan) Episode 484 bis 533 und Welcome to Demon School! Iruma-kun Staffel 2 eine deutsche Synchronfassung, produziert von Crunchyroll, erhalten. Auf der Home Entertainment-Front hat Crunchyroll erste Bilder der limitierten Sammleredition von Frieren: Nach dem Ende der Reise, Blue Exorcist: Shimane Illuminati Saga und Black Butler: Public Arc School enthüllt. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Kaiju No. 8, Zom 100 und die Filme Haikyu!! Das Play-off der Müllhalde sowie My Hero Academia: You’re Next demnächst auf DVD und Blu-ray erscheinen werden.