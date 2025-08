Über Epictellers Entertainment Epictellers Entertainment ist ein unabhängiges Studio mit Sitz in Barcelona, gegründet von erfahrenen Geschichtenerzähler:innen aus der Videospielbranche. Ihr Team war an Titeln wie Crysis und Ryse: Son of Rome beteiligt. Mit dem Ziel, emotional packende Geschichten zu erzählen und Spaß an kreativen Prozessen zu haben, ist Starfinder: Afterlight ihr Debütprojekt – ein erzählungsintensives, rundenbasiertes Singleplayer-RPG im Starfinder-Universum. Über Paizo Paizo Inc. ist der Verlag hinter den preisgekrönten Rollenspielen Pathfinder und Starfinder sowie zahlreicher Romane, Brettspiele und Zubehörprodukte. In über 20 Jahren hat Paizo mehr als 100 bedeutende Auszeichnungen erhalten und sich als einer der einflussreichsten Publisher im Bereich Tabletop-RPG etabliert.

Mehr Infos unter: https://paizo.com/. Kontakt:

Rue Dickey (they/he/xe) – Marketing & Media Manager

Starfinder ist ein Sci-Fantasy-Rollenspiel, das Spieler:innen in ein Universum voller Abenteuer katapultiert. Sie erstellen ihre eigenen futuristischen Held:innen, stellen sich gefährlichen Gegner:innen in taktischen Kämpfen und erleben eine lebenslange Reise zwischen den Sternen – ihre Vorstellungskraft ist die einzige Grenze.