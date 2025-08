EVO Las Vegas: Alle Neuigkeiten von Arc System Works zu Guilty Gear™ –Strive–, HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT und UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes Auf der EVO 2025, die vom 1. bis 3. August in Las Vegas stattfand, gab Arc System Works Co., Ltd. bekannt, dass das hochgelobte 2,5D‑Kampfspiel Guilty Gear –Strive–, das derzeit für PlayStation®4, PlayStation®5, Steam®, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows erhältlich ist, mittlerweile über 3,5 Millionen Spieler weltweit erreicht hat. Zudem wird am 21. August 2025 der neue spielbare Charakter Lucy veröffentlicht. Während des Events enthüllte Arc System Works außerdem den Teaser‑Trailer zu Neferpitou aus HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT und zeigte die schattenhaften Silhouetten der nächsten drei DLC‑Charaktere sowie deren geplante Veröffentlichungszeiträume. Neferpitou soll im Herbst 2025 erscheinen. Spielerinnen und Spieler sind eingeladen, für weitere Updates dran zu bleiben. Für UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes wurde Izumi als neuester DLC‑Charakter angekündigt. Sie erscheint am Dienstag, 19. August 2025 für Steam, PlayStation®4 und PlayStation®5 sowie am 21. August für Nintendo Switch™. Izumi ist ein technischer Charakter, der ein Fischwesen namens Elefee kontrolliert und Wasserkräfte einsetzt, um eine Vielzahl an Kombos auszuführen. Der UNI2‑Season‑Pass, der neben Izumi auch die beiden vorherigen Charaktere Ogre und Uzuki beinhaltet, ist ebenfalls bereits erhältlich. Über Arc System Works

Arc System Works ist ein Videospielentwickler und ‑publisher, bekannt für die GUILTY GEAR‑ und BLAZBLUE‑Reihen. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und ist stets bestrebt, Innovationen zu schaffen und seinen Fans neue Spielerlebnisse zu bieten. Am 1. Juli 2024 eröffnete Arc System Works eine europäische Niederlassung in Paris, Frankreich, um seine weltweite Präsenz weiter auszubauen.