CHERRY revolutioniert das Office mit mechanischen Premium-Tastaturen – kompakt und kabellos!

CHERRY erfüllt mit seinen neuen Keyboards KW 300 MX, KW 300W MX, KW 550 MX LP und KW X ULP 2.0 MINI den Wunsch zahlreicher Anwender, nach modernen, ergonomischen und leisen mechanischen Tastaturen für Büro und Home-Office. „Wir haben die vielen Stimmen der Nutzer klar vernommen. Moderne mechanische Keyboards mit RGB und speziellem Design gibt es für Gamer inzwischen zahlreich auf dem Markt. Anders sieht es aber im Bereich für Büros und Home-Office aus. Unzählige Anwender wünschen sich moderne und ergonomische mechanische Tastaturen auch im Büro-Umfeld. Mechanische Tastaturen, die auch im Shared-Office nicht mit unangenehmer Lautstärke beim Tippen oder mit bunter RGB-Beleuchtung auffallen. Diesen Wunsch erfüllen wir jetzt mit den kompakten und nachhaltigen Modellen KW 300 MX, KW 300W MX, KW 550 MX LP und KW X ULP 2.0 MINI. – alles ganz elegant, ohne Kabel. Durch die verschiedenen Schaltertechnolgien und Formfaktoren ergibt sich ein breites Sortiment für die diversen Ansprüche.“ – so Tanja Knahn, Head of Brand & Communication bei CHERRY. CHERRY KW 300 MX und KW 300W MX – Kompakte, schallgedämpfte mechanische Tastaturen Das speziell gedämmte Gehäuse und kompakte Design mit 82 Tasten sorgt zusammen mit den brandneuen hochwertigen MX2A-Switches und PBT-Tastenkappen von CHERRY für ein unvergleichliches weiches, leises und komfortables Tippgefühl. Für alle die sich ein anderes Tippgefühl wünschen, lassen sich dank Hot-Swap-Sockel jederzeit Anpassungen vornehmen und das ohne technische Vorkenntnisse. Die dezente weiße Hintergrundbeleuchtung der CHERRY KW 300(W) MX kann in 10 Stufen gedimmt oder vollständig ausgeschaltet werden. Über das integrierte Drehrad lässt sich, neben anderen Funktionen, wie die Lautstärke-Einstellung, auch die Beleuchtung direkt und komfortabel regeln. Die CHERRY KW 300 MX verfügt über zusätzliche Tastenkappen für Mac-Benutzer, die bei Bedarf einfach ausgetauscht werden können. Mit einer Abtastrate von 1000 Hz, Anti-Ghosting, N-Key-Rollover und AES-128-Verschlüsselung bietet die CHERRY KW 300(W) MX höchste Performance und erstklassige Sicherheit beim Einsatz im Büro oder Home-Office. Das Keyboard kann wahlweise via Bluetooth® 5.2 oder über USB-C Kabel betrieben werden. Nachhaltigkeit wird bei den neuen Tastaturen von CHERRY großgeschrieben. 65% des Gehäuseunterteils bestehen aus recycelten Kunststoffen. Die Verpackung enthält keinerlei Plastik, stattdessen werden Seidenpapier und papierbasierte Versiegelungen verwendet. Die CHERRY KW 300 MX und KW 300W MX kommen am 05.08.2025 für eine UVP von 139,99 Euro in den Handel. Die CHERRY KW 300W MX ist die Windows Version und kommt ohne zusätzliche Mac-Tastenkappen. CHERRY KW 550 MX LP – Mechanisches 96% Keyboard mit CHERRY MX Low Profile 2.0 Schaltern Die in der CHERRY KW 550 MX LP verbauten neuen MX Low Profile 2.0 Schalter sind noch langlebiger, zuverlässiger und weisen eine verbesserte Haptik und Geräuschkulisse auf. Im Zusammenspiel mit den PBT-Tastenkappen wird eine noch längere Haltbarkeit und verringerte Geräuschabgabe ermöglicht. Die weiße Beleuchtung der CHERRY KW 550 MX LP lässt sich in 10 Stufen beliebig anpassen oder auch komplett deaktivieren. Das Low-Profile-Design sorgt dafür, dass die Tastatur nicht einmal 22mm hoch ist. Der Betrieb kann wahlweise über Bluetooth® 5.2 oder über USB-C Kabel erfolgen. Die Höhe kann zusätzlich über integrierte Standfüße angepasst werden. Auch bei der CHERRY KW 550 MX LP achtet CHERRY auf Nachhaltigkeit und liefert eine Plastikfreie Verpackung und setzt stattdessen auf Seidenpapier für den nötigen Schutz. Die CHERRY KW 550 MX LP kommt am 05.08.2025 für eine UVP von 119,99 Euro in den Handel. CHERRY KW X ULP 2.0 MINI – Ultra-Kompakt, leise, modern und mechanisch Darf es noch etwas kompakter sein? Die CHERRY KW X ULP 2.0 MINI nutzt Ultra-Low-Profile-Tastatur-Schalter mit allen Vorteilen einer mechanischen Tastatur für ein unvergleichliches Tippgefühl. Der Mini-Formfaktor (75%) mit seinem vielseitigen Kombi-Layout für Windows und MacOS zeichnet sich durch klares Design mit einer eloxierten Aluminiumplatte aus. Vielfältig einsetzbar: Die KW X ULP 2.0 MINI kann wahlweise über ein USB-C Kabel, via 2,4 GHz Wireless oder über Bluetooth® 5.2 Low Energy betrieben werden. Dezent, aber doch modern zeigt die Tastatur den Ladestatus über ein farbiges CHERRY Logo an, rot, orange oder grün, wenn vollständig geladen. Die weiße Hintergrundbeleuchtung erlaubt es dabei auch in dunkleren Umgebungen stets die richtigen Tasten zu treffen, ohne auffällig durch RGB-Beleuchtung aus dem Rahmen zu fallen. Die langlebigen und abriebfesten Tastenkappen aus Polycarbot sind leicht konkav für besonders guten Halt gestaltet. Eine AES-128-Verschlüsselung sorgt für die nötige Datensicherheit bei der Nutzung im Büro oder im Home-Office. Zur Kompaktheit des Keyboards trägt auch der extra kleine Nano-Empfänger für den kabellosen Betrieb bei, der praktischerweise magnetisch im Gehäuse verstaubar ist. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine Transporttasche aus recyceltem Kunststoff. Die neue Version 2.0 der CHERRY KW X ULP ist noch leiser, performanter und mit recyceltem Material nachhaltiger als die Ursprungsversion. Die CHERRY KW X ULP 2.0 MINI gibt es ab dem 05.08.2025 für eine UVP von 219,99 Euro im Handel. https://www.cherry.de/de-de Weitere Informationen zu den Produkten von CHERRY unter: