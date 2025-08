Die Erinnerung soll golden erstrahlen – in FINAL FANTASY XIV Online Patch 7.3: The Promise of Tomorrow





Echoes of Vana’diel – San d’Oria: Die zweite Etappe, Geheimer Hort: Vault Oneiron und noch viel mehr im neuesten großen Update

SQUARE ENIX veröffentlichte heute mit Patch 7.3, „The Promise of Tomorrow“, das jüngste große Update für FINAL FANTASY XIV Online.

Patch 7.3 bietet eine Fülle neuer spielbarer Inhalte und neue Quests für das Hauptszenario, das nächste Kapitel der Allianz-Raid-Serie Echos aus Vana’diel mit „San d’Oria: Die zweite Etappe“, den Dungeon „Das Meso-System“, die Traumprüfung „Wreath of Snakes“, in dem die Spieler gegen Seiryu, einem der Teilheiligen, auf Stufe 100 antreten, den Geheimen Hort „Vault Oneiron“, den „Bayside Battleground“, die neue Spieler-gg.-Spieler-Karte „Crystalline Conflict“ und mehr.





Die Patch 7.3x-Serie wird auch eine Reihe von Updates enthalten, die mit Patch 7.31 erscheinen. Dieser Patch enthält das erste Update für die auf Sammeln und Handwerk ausgerichteten Quests „Kosmo-Erkundung“ und Phantomwaffen, gefolgt von Patch 7.35, der „Pilgrim’s Traverse“, ein neues tiefes Gewölbe, neue Aufträge der Freundesvölker mit den Yok Huy und neue Aufträge für Hildibrand enthält.





Der Trailer für Patch 7.3 kann hier angesehen werden: https://youtu.be/KcmVTq1wi9w

Eine Zusammenfassung der Inhalte der Patch 7.3x-Serie gibt es hier:

Neue Aufträge des Hauptszenarios

Neuer Allianz-Raid – Echos aus Vana‘diel, Teil 2: San d‘Oria: Die zweite Etappe

Neuer Dungeon – Das Meso-System

Neue Prüfung – Normal und Extrem

Neue Traumprüfung – Traumprüfung – Seiryu: Es gilt Seiryu, einem der vier Teilheiligen, auf Stufe 100 entgegenzutreten

Neue Geheime Horte – Vault Oneiron

Neues für den Inhaltshelfer – Sägerschrei wird hinzugefügt.

PvP-Aktualisierungen – Der Beginn der PvP-Serie 9, Anpassungen an bestehenden Aktionen, neue Stufen und eine neue Arena für Crystalline Conflict wird hinzugefügt: Bayside Battleground

Sprechblasen

Verschiedene Updates – Phönixfeder, Gruppenposen-Updates und mehr

Patch 7.31 und Patch 7.35, die kurz nach Patch 7.3 veröffentlicht werden, enthalten eine Reihe von Updates, wie zum Beispiel:

Kosmo-Erkundung: Neuer Planet – Phaenna (Patch 7.31) – Ein neuer Planet, den unerschrockene Handwerker und Sammler erkunden können, sowie weitere Updates und Änderungen

Aufträge für Waffenverbesserungen (7.31) – Phantomwaffen

Neue Tiefe Gewölbe (Patch 7.35) – Pilgrim’s Traverse

Neue Aufträge der Freundesvölker (Patch 7.35) – Yok Huy

Neue Aufträge für Hildibrand (Patch 7.35)

Für weitere Informationen siehe hier: FINAL FANTASY XIV: Dawntrail | Patch 7.3 The Promise of Tomorrow



Dies ist der perfekte Zeitpunkt für Neueinsteiger*innen, ihr Abenteuer in der von der Kritik gefeierten Geschichte von FINAL FANTASY XIV Online zu beginnen, welches insgesamt mehr als 30 Millionen registrierte Spieler*innen verzeichnen kann. Die kostenlose Testversion enthält alle Inhalte von A Realm Reborn sowie die gesamten Erweiterungen Heavensward und Stormblood (und Updates bis zu Patch 4.58). Nutzer*innen der kostenlosen Testversion können sich auf hunderte Stunden preisgekrönten Spielspaß und Geschichten, gleichwertig mit drei vollständigen FINAL FANTASY-Spielen, ohne zeitliche Begrenzung freuen. Weitere Informationen sind hier erhältlich: https://freetrial.finalfantasyxiv.com/de/